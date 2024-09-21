За даними Генштабу, росіяни завдали по позиціях ЗСУ та населених пунктах 5 ракетних ударів та 73 авіаційні удари. Окрім того, ворог здійснив 5300 обстрілів, зокрема, 215 з РСЗВ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку зафіксовано 3 ворожі атаки біля Вовчанська.

Росіяни атакували поблизу Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку було 19 атак. ЗСУ зупинили усі штурми ворога поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

На Лиманському напрямку українська армія відбила 10 російських атак біля Чернещини, Греківки, Дружелюбівки, Новосадового, Тернів та Зарічного. Основні зусилля росіяни направляли на Невське, де провели ще 8 атак.

Росіяни зосереджують увагу біля Невського: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 1 штурм поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти 9 разів хотіли прорвати оборону біля Часового Яру, Калинівки, Іванівського та Білої Гори.

Росіяни штурмували біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 9 атак біля населених пунктів Дачне, Торецьк та Щербинівка.

Ворог атакував біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 36 ворожих штурмів біля населених пунктів Зелене Поле, Маринівка, Красний Яр, Воздвиженка, Новоторецьк, Миролюбівка, Гродівка, Червоне, Селидове та Новогродівка.

36 разів росіяни штурмували на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку ЗСУ відбили 58 атак у районах Цукурине, Желанне Перше, Георгіївка, Гірник, Дальнє, Олександрівка, Катеринівка та Костянтинівка. Найбільш активними росіяни були біля Георгіївки – зафіксовано за добу 21 штурм.

Росіяни атакували Георгіївку: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог атакував 18 разів українські позиції біля Вугледару, Пречистівки, Новодарівки та Богоявленки.

Росіяни штурмували поблизу Вугледару: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулось 6 боєзіткнень біля Малої Токмачки, Лобкового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку росіяни провели 3 безуспішні атаки.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань немає.

У Курській області авіація Росії завдала 22 авіаудари, скинувши при цьому 25 КАБів по своїй території.