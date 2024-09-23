Интенсивность боев значительно увеличилась: на каком направлении нарастает угроза

На Покровском и Кураховском направлениях ситуация остается тяжелой. Однако за последнюю неделю произошли определенные изменения в наступательных действиях врага.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант в отставке, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что также значительно изменилась интенсивность атак оккупантов. В то же время украинским десантникам удалось отбить штурм врага, который пытался прорваться на Кураховском направлении.

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Акценты наступления россиян сместились

Если раньше россияне активно действовали на Покровском направлении, то сейчас, несмотря на то, что они там не остановились, сместили наступательные акценты на Кураховское.

Это произошло после того, когда противник увидел, что были заведены относительно небольшие резервы ВСУ вблизи Покровска. Тогда он переориентировался и сосредоточился на Курахово.

Если посмотреть на карту, то в направлении Курахово враг создал вклинение, которое он очень хотел бы расширить, а также завершить оперативный охват, чтобы украинские войска остались внутри. Однако наши защитники постепенно отходят на позиции,

– отметил Романенко.

В целом на этом направлении повысилась интенсивность боев: если раньше за сутки происходило 120 штурмов, то сейчас их количество доходит до 200.

Это свидетельствует о том, что противник еще имеет наступательный ресурс, однако он не такой, как раньше, когда он продвигался на всех участках – от Купянска до Угледара и Запорожского направления. В то же время темп продвижения у россиян остается существенным, что обеспечивает им движение вперед,

– отметил генерал-лейтенант в отставке.

Для украинских сил пока остаются нерешенными 2 вопроса:

поставки вооружения, техники и боеприпасов с помощью наших союзников;

решение проблемы укомплектования в подразделениях, которые воюют на линии соприкосновения, а также нужны подготовленные военнослужащие для формирования резервных бригад.

Это должно, по мнению Игоря Романенко, помочь нам выполнить задачу стратегической оборонительной операции, которая имеет 3 цели:

остановить продвижение врага;

ликвидация как можно больше вооружения, техники и личного состава противника;

при условии выполнения первых двух – формирование резервов для того, чтобы закончить процесс стабилизации в 2024 году и начать деоккупационные действия в 2025-м.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан отметил, что враг активно продвигается на Кураховском направлении и уже подошел почти к Кураховскому водохранилищу. Если россиянам удастся дойти до Курахово, тогда, по его мнению, не будет смысла выбивать его оттуда, ВСУ придется выходить из Невельского, чтобы выровнять фронт.

Ситуация на Кураховском направлении: смотрите на карте