Аби відбити окупантів: Україна планує перейти до активних наступальних дій під Києвом

Україна робить усе, аби перейти до активних наступальних дій під Києвом. Таким чином українські військові планують відбити ті угруповання орків, які зараз розмістилися поблизу української столиці.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін у ефірі одного з телеканалів. За його словами, попередня доба 12 березня пройшла відносно спокійно. Ситуація навколо столиці не змінилася жодним чином, повідомляє 24 канал.

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За словами Єніна, сьогодні військове командування в Києві робить усе задля оборонного посилення інженерного забезпечення столиці. Зокрема, підтягують резерви, та накопичують відповідні додаткові сили та засоби. Мета таких заходів – відбиття можливих атак.

Українська сторона продовжує робити все, щоб надалі перейти до активних наступальних дій із відбиття того угруповання, яке перебуває поблизу Києва,

– наголосив радник міністра внутрішніх справ.

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