У Василькові бойова частина від ракети Х-101 влетіла прямо в спальню до 19-річної дівчини

Під час чергової російської атаки на Україну 14 березня під ударом опинився Васильків, що на Київщині. У будинок, у якому спала 19-річна дівчина, потрапила бойова частина ворожої ракети Х-101.

На щастя, снаряд не здетонував. Про інцидент поінформував начальник управління ГУНП у Київській області Сергій Болвінов.

Що відомо про уламки ракети в житловому будинку?

Зазначається, що в момент атаки в приватному будинку у Василькові перебували 19-річна дівчина та її мати. Бойова частина від ракети Х-101 залетіла просто до спальні дівчини. Ще одна бойова частина впала на дах машини у дворі будинку.

Довідково! Крилаті ракети Х-101 повітряного базування запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (до 12 ракет) або Ту-95МС (до 8 ракет на зовнішній підвісці). Максимальна дальність польоту перевищує 5,5 тисячі кілометрів.



Бойова частина ракети впала на дах автомобіля / Фото зі сторінки Сергія Болвінова

Обидві жінки залишилися неушкодженими, проте будівля внаслідок удару напівзруйнована. Родину евакуювали з місця події, де працюють вибухотехніки. Територія будинку охороняється поліціянтами. Спеціалісти працюють над знешкодженням боєприпасів.

Які наслідки обстрілу Київщини 14 березня?