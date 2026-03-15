На щастя, снаряд не здетонував. Про інцидент поінформував начальник управління ГУНП у Київській області Сергій Болвінов.
Що відомо про уламки ракети в житловому будинку?
Зазначається, що в момент атаки в приватному будинку у Василькові перебували 19-річна дівчина та її мати. Бойова частина від ракети Х-101 залетіла просто до спальні дівчини. Ще одна бойова частина впала на дах машини у дворі будинку.
Довідково! Крилаті ракети Х-101 повітряного базування запускають зі стратегічних бомбардувальників Ту-160 (до 12 ракет) або Ту-95МС (до 8 ракет на зовнішній підвісці). Максимальна дальність польоту перевищує 5,5 тисячі кілометрів.
Бойова частина ракети впала на дах автомобіля / Фото зі сторінки Сергія Болвінова
Обидві жінки залишилися неушкодженими, проте будівля внаслідок удару напівзруйнована. Родину евакуювали з місця події, де працюють вибухотехніки. Територія будинку охороняється поліціянтами. Спеціалісти працюють над знешкодженням боєприпасів.
Які наслідки обстрілу Київщини 14 березня?
Унаслідок нічної атаки в Броварському районі загинули троє людей, ще 9 зазнали поранень. Там також пошкоджено гуртожиток, виробничі та складські будівлі.
У Вишгородському районі через обстріл загинула ще одна людина. Там виникла пожежа на складах і зазнав ушкоджень багатоквартирний житловий будинок.
В Обухівському районі пошкоджено технічні приміщення багатоповерхівки, біля будинку спалахнули припарковані автомобілі. Окрім того, без газопостачання залишилися шість населених пунктів у регіоні.
У Бучанському районі внаслідок удару загорівся приватний житловий будинок. Також атака знищила виробничі потужності бренду JUL у Броварах – пожежа охопила будівлю та обладнання підприємства.