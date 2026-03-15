К счастью, снаряд не сдетонировал. Об инциденте проинформировал начальник управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов.
Что известно об обломках ракеты в жилом доме?
Отмечается, что в момент атаки в частном доме в Василькове находились 19-летняя девушка и ее мать. Боевая часть от ракеты Х-101 залетела прямо в спальню девушки. Еще одна боевая часть упала на крышу машины во дворе дома.
Справочно! Крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 (до 12 ракет) или Ту-95МС (до 8 ракет на внешней подвеске). Максимальная дальность полета превышает 5,5 тысячи километров.
Боевая часть ракеты упала на крышу автомобиля / Фото со страницы Сергея Болвинова
Обе женщины остались невредимыми, однако здание в результате удара полуразрушено. Семью эвакуировали с места происшествия, где работают взрывотехники. Территория дома охраняется полицейскими. Специалисты работают над обезвреживанием боеприпасов.
Какие последствия обстрела Киевщины 14 марта?
В результате ночной атаки в Броварском районе погибли три человека, еще 9 получили ранения. Там также повреждено общежитие, производственные и складские здания.
В Вышгородском районе из-за обстрела погиб еще один человек. Там возник пожар на складах и получил повреждения многоквартирный жилой дом.
В Обуховском районе повреждены технические помещения многоэтажки, возле дома вспыхнули припаркованные автомобили. Кроме того, без газоснабжения остались шесть населенных пунктов в регионе.
В Бучанском районе в результате удара загорелся частный жилой дом. Также атака уничтожила производственные мощности бренда JUL в Броварах – пожар охватил здание и оборудование предприятия.