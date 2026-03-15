К счастью, снаряд не сдетонировал. Об инциденте проинформировал начальник управления ГУНП в Киевской области Сергей Болвинов.

Что известно об обломках ракеты в жилом доме?

Отмечается, что в момент атаки в частном доме в Василькове находились 19-летняя девушка и ее мать. Боевая часть от ракеты Х-101 залетела прямо в спальню девушки. Еще одна боевая часть упала на крышу машины во дворе дома.

Справочно! Крылатые ракеты Х-101 воздушного базирования запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-160 (до 12 ракет) или Ту-95МС (до 8 ракет на внешней подвеске). Максимальная дальность полета превышает 5,5 тысячи километров.



Боевая часть ракеты упала на крышу автомобиля / Фото со страницы Сергея Болвинова

Обе женщины остались невредимыми, однако здание в результате удара полуразрушено. Семью эвакуировали с места происшествия, где работают взрывотехники. Территория дома охраняется полицейскими. Специалисты работают над обезвреживанием боеприпасов.

