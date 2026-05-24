Окупанти влучили у ЖК у Києві, де живе посол Албанії: представника Росії викликали для пояснення

Росія в ніч на 24 травня атакувала україну БпЛА та ракетами. У Києві було уражено будівлю, у якій проживає посол Албанії.

Про це повідомив міністр у справах Європи та закордонних справ Албанії Феріт Годжа.

Як в Албанії відреагували на атаку Росії по Україні?

Уряд Албанії рішуче засудив жорстоку атаку Росії. Годжа наголосив, що такі удари є повним нехтуванням людських життів та базової гідності.

Під час атаки окупанти завдали удару по житловому комплексу у Києві, де проживав посол Албанії. Міністр написав, що це неприпустимо, а такі дії поставили під загрозу життя дипломата.

Росія не перемагає. Вона лише вбиває, руйнує та спричиняє масові страждання. Ми повторюємо наш заклик до Москви негайно припинити ці атаки та зупинити війну проти України,

– наголосив Годжа.

Міністр заявив, що Албанія й надалі підтримуватиме Україну та твердо стоятиме на боці Києва. Він зауважив, що винуватці у цих атаках мають бути притягнуті до відповідальності. Також Албанія викликала посла Росії для пояснення.

Що відомо про атаку Росії на Україну в ніч на 24 травня?

Окупанти завдали масованих ударів по Україні. Ворог масштабно атакував Київ дронами та ракетами. У столиці наразі 69 людей постраждали, а також 2 загинули.

Варто зауважити, що під обстрілом опинилися, зокрема, Шевченківський, Оболонський, Подільський, Голосіївський, Дарницький, Дніпровський райони міста. Лук'янівський ринок вигорів після нічних "прильотів" по Києву. Постраждали також McDonald's, який розташований поруч, та ТЦ "Квадрат".

У ПС ЗСУ доповіли, що Росія запустила по Україні 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Сили ППО змогли знищити 604 цілі.