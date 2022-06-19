Автомобільний рух у Києві з 20 червня відновлять ще на двох мостах

У столиці відновлюють роботу мости, які сполучають два береги Дніпра. Раніше відкрили для проїзду Дарницький, Північний, Південний мости.

Про це 19 червня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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"У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюємо автомобільний рух також мостами Метро та Патона. Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона", – написав Кличко.

Дотримуватися правил дорожнього руху

За словами мера, про організацію роботи громадського транспорту, яка може корегуватися з відновленням руху мостами, влада міста повідомить додатково. Кличко закликав водіїв дотримуватися ПДР та швидкісного режиму.

Також слід надавати перевагу каретам швидкої, автомобілям поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем,

– наголосив Кличко.

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