Виставка складається з історій українців сьогодення та часів сталінських репресій. Адже зараз російська влада робить те саме, що раніше робила радянська, пише 24 канал.

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Мільйони українців пережили репресії за часів СРСР, а тепер їхні правнуки так само потерпають від російської армії. Час пройшов, а російські методи не змінилися.



У Києві відкрили виставку про злочини російської влади / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Кияни прийшли подивитися на вуличну виставку / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



На виставці зібрали історії українців / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Позаду стендів стоїть розбита російська техніка, яку окупанти залишили, коли втікали від Збройних Сил України з Київської області. Вона вкотре підтверджує те, що всі російські режими заперечували існування української історії, народу та мови. За словами міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, це нічим не відрізняється від нацистського заперечення існування єврейського народу.



Розбита російська техніка та Михайлівській площі / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Історія родини Федора Степаненка / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Історії українців розповіли на стендах / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Основна мета експозиції — показати те, що криваві методи Росії з роками не змінюються, росіяни продовжують чинити геноцид щодо українців ще з часів СРСР,

– наголосив Ткаченко.

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Докази злочинів російської влади / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Історія Любові Панченко / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Ці історії має почути кожен / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу



Розповідь сестри провідника ОУН (м) Наталії Дмитрах / Фото Валентини Поліщук для 24 каналу

Довідка. Виставку відкрило Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Українським інститутом національної пам'яті та Архівом національної пам'яті.

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