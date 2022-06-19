Об этом 19 июня сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона. Поэтому для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный, мост Метро и Патона", – написал Кличко.

Соблюдать правила дорожного движения

По словам мэра, про организацию работы общественного транспорта, которая может корректироваться с возобновлением движения по мостам, власти города сообщат дополнительно. Кличко призвал водителей соблюдать ПДД и скоростной режим.

Также следует отдавать предпочтение каретам скорой, автомобилям полиции, спасателям и автомобилям с гуманитарным грузом,

– подчеркнул Кличко.

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