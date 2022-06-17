Поскольку некоторые действия оказывают негативное влияние на психику населения. В частности, в Киеве решили усилить соблюдение режима тишины. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
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В Киеве усилили соблюдение режима тишины
Отдельное поручение о соблюдении режима тишины в Киеве издал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Оно предполагает отсутствие фейерверков и шумной музыки.
Запрет зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользоваться другими громкоговорящими установками,
– говорится в документе.
В условиях полномасштабной вооруженной агрессии России на территории Украины и ожидания ракетных ударов, несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.
Документ об усилении соблюдения режима тишины в Киеве / Фото с телеграма КГВА
В Киевской городской военной администрации просят соблюдать правила в это непростое для всей Украины время.
Во Львове запустили фейерверки посреди ночи
Украинцы по всей территории нашего государства опасаются каждого шороха и вздрагивают от звуков сирен и взрывов. Впрочем, "умников" немало, например, 11 июня во Львове кто-то додумался ночью запустить в небо фейерверки.
Инцидент произошел в районе проспекта Вячеслава Чорновила. Звуки были слышны около 3 часов ночи. Пока лица неустановлены.
Напомним, подобные инциденты во время военного положения случались в Одессе, Черновцах и Киеве. Личности черновицкого и одесских "шутников" удалось установить – жителю Черновцов правоохранители при этом вручили повестку.
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