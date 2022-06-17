Поскольку некоторые действия оказывают негативное влияние на психику населения. В частности, в Киеве решили усилить соблюдение режима тишины. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

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В Киеве усилили соблюдение режима тишины

Отдельное поручение о соблюдении режима тишины в Киеве издал глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Оно предполагает отсутствие фейерверков и шумной музыки.

Запрет зрелищ с использованием пиротехнических изделий на территории столицы, а также громкого пения, трансляции развлекательной музыки с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры, пользоваться другими громкоговорящими установками,

– говорится в документе.

В условиях полномасштабной вооруженной агрессии России на территории Украины и ожидания ракетных ударов, несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева.



Документ об усилении соблюдения режима тишины в Киеве / Фото с телеграма КГВА

В Киевской городской военной администрации просят соблюдать правила в это непростое для всей Украины время.

Во Львове запустили фейерверки посреди ночи

Украинцы по всей территории нашего государства опасаются каждого шороха и вздрагивают от звуков сирен и взрывов. Впрочем, "умников" немало, например, 11 июня во Львове кто-то додумался ночью запустить в небо фейерверки.

Инцидент произошел в районе проспекта Вячеслава Чорновила. Звуки были слышны около 3 часов ночи. Пока лица неустановлены. Напомним, подобные инциденты во время военного положения случались в Одессе, Черновцах и Киеве. Личности черновицкого и одесских "шутников" удалось установить – жителю Черновцов правоохранители при этом вручили повестку. Обратите внимание: в Украине действует закон об административных правонарушениях, которым предусмотрена ответственность за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств – штраф от 595 до 1020 гривен. Кроме того, существует ответственность за нарушение законодательных актов по защите населения от вредного воздействия шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах – штраф в размере от 85 до 255 гривен.

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