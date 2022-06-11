Инцидент произошел 11 июня в районе проспекта Вячеслава Чорновила. Пока неустановленные лица запустили во время комендантского часа в условиях военного положения салюты – они начали взрываться в небе над Львовом около 3 часов ночи.

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Неизвестные во Львове запустили фейерверки посреди ночи

Об инциденте на своей странице в телеграмме написал активист и депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. Он рассказал, что звуки и свет от пиротехники вредят психологическому здоровью людей во время войны, поскольку похожи на взрывы , и правительство Украины сейчас рассматривает вопрос запрета петард, фейерверков и других пиротехнических изделий на время военного положения.

Во Львове среди ночи кто-то запустил фейерверки: смотрите видео

К слову, львовский депутат добавил, что в настоящее время в Украине действует закон об административных правонарушениях, которым предусмотрена ответственность за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств – штраф от 595 до 1020 гривен .

Кроме того, существует ответственность за нарушение законодательных актов по защите населения от вредного воздействия шума и правил соблюдения тишины в населенных пунктах. Для обычных граждан это штраф в размере от 85 до 255 гривен .

К сожалению, такое вероятное наказание не сдерживает отдельных "индивидуумов", поэтому остается надеяться на принятие нового, более жесткого законодательства , подчеркнул Зинкевич. Чиновник призвал людей начать думать своей головой и заниматься не только своими "феерическими игрушками", но и тем, к каким последствиям это может привести для остальных людей.

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Напомним, что подобные инциденты с запуском фейерверков ночью во время военного положения случались и раньше, в частности в Одессе, Черновцах и Киеве . Личности черновицкого и одесских "шутников" удалось установить – жителю Черновцов правоохранители при этом вручили повестку .

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