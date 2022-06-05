В Киеве запустили салюты в день, когда по столице ударили ракетами

В социальных сетях вечером появились видео очевидцев из жилых домов на Осокорках, сообщает 24 канал. Местным жителям удалось снять на видео, как в небе взрывают салюты.

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Другие жители столицы, которые не смогли увидеть фейерверки своими глазами, очевидно испугались, что в городе снова раздаются взрывы. Звуки салютов очень похожи на вражеские обстрелы и очень пугают во время войны.



Салют на Осокорках в Киеве / Фото из телеграмма "Реальный Киев"

Поэтому некоторые люди из окон своих квартир снимали темные кварталы Киева и на видео слышны только звуки фейерверков. Цинизма затеи неизвестных добавляет не только то, что в Украине война, но и обстрел Киева, который произошел 5 июня.

Видео фейерверка в Киеве

Россияне 5 июня обстреляли Киев

Вооруженные силы России утром 5 июня в очередной раз атаковали Киев, выпустив ракеты из Каспийского моря. Оккупанты ударили, вероятно, с самолетов Ту-95 по Дарницкому и Днепровскому районам столицы.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить одну ракету над Обуховским районом Киевщины. Как сообщили в МВД, оккупанты попали в завод и военный объект.

В Энергоатоме сообщили, что ракета, направленная на Киев, пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.

До этого атака россиян на Киевщину произошла поздно вечером 1 июня. Тогда жители столицы около 22:00 сообщили о взрыве. Впоследствии стало известно, что сработали наши подразделения противовоздушной обороны.

В Украине могут запретить фейерверки

В начале 2022 года сообщалось, что на сайте президента появилась петиция "О запрете использования петард и фейерверков. Закрытие всех магазинов пиротехники". В документе предлагали штраф 15 тысяч гривен за невыполнение этих требований.

3 июня президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров рассмотреть возможность запрета петард и фейерверков во время военного положения.

В ответе говорится, что использование петард, фейерверков и другой пиротехники в условиях военного положения провоцирует стресс и дискомфорт у украинцев, а также отчасти создает угрозы их жизни и здоровью.

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