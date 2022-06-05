У Києві запустили салюти у день, коли по столиці вдарили ракетами

У соціальних мережах ввечері з'явилися відео очевидців з житлових будинків на Осокорках, повідомляє 24 канал. Місцевим жителям вдалося зняти на відео, як у небі б'ють салюти.

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Інші жителі столиці, які не змогли побачити феєрверки на власні очі, вочевидь налякалися, що в місті знову лунають вибухи. Звуки салютів вкрай схожі на ворожі обстріли та вкрай лякають під час війни.



Салют на Осокорках у Києві / Фото з телеграму "Реальний Київ"

Через це деякі люди з вікон своїх квартир знімали темні квартали Києва і на відео чути тільки звуки феєрверків. Цинізму витівці невідомих додає не тільки те, що в Україні війна, але й обстріл Києва, який відбувся 5 червня.

Відео феєрверка в Києві

Росіяни 5 червня обстріляли Київ

Збройні сили Росії зранку 5 червня вкотре атакували Київ, випустивши ракети з Каспійського моря. Окупанти вдарили, ймовірно, з літаків Ту-95 по Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити одну ракету над Обухівським районом Київщини. Як повідомили в МВС, окупанти поцілили у завод та військовий об'єкт.

В Енергоатомі повідомили, що ракета, яку росіяни спрямували на Київ, пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.

До цього атака росіян на Київщину відбулася пізно ввечері 1 червня. Тоді мешканці столиці близько 22:00 повідомили про вибух. Згодом стало відомо, що спрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони.

В Україні можуть заборонити феєрверки

На початку 2022 року повідомлялося, що на сайті президента з'явилася петиція "Про заборону використання петард і феєрверків. Закриття усіх магазинів піротехніки". У документі пропонували штраф 15 тисяч гривень за невиконання цих вимог.

3 червня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути можливість заборони петард і феєрверків під час воєнного стану.

У відповіді йдеться, що використання петард, феєрверків та іншої піротехніки в умовах воєнного стану провокує стрес і дискомфорт в українців, а також частково створює загрози їхньому життю і здоров'ю.

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