Оскільки деякі дії негативно впливають на психіку населення. Зокрема, у Києві вирішили посилити дотримання режиму тиші. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
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У Києві посилили дотримання режиму тиші
Окреме доручення про дотримання режиму тиші у Києві видав голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов. Воно передбачає відсутність феєрверків та гучної музики.
Заборона видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури, користуватися іншими гучномовними установками,
– йдеться у документі.
Зазначається, що в умовах повномасштабної збройної агресії Росії на території України та очікування ракетних ударів, недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.
Документ про посилення дотримання режиму тиші в Києві / Фото з телеграму КМВА
У Київській міській військовій адміністрації просять дотримуватися правил у цей непростий для всієї України час.
У Львові запустили феєрверки посеред ночі
Українці по всій території нашої держави остерігаються кожного шороху, й здригаються від звуків сирен та вибухів. Втім, "розумників" чимало, наприклад, 11 червня у Львові хтось додумався посеред ночі запустити у небо феєрверки.
Інцидент трапився у районі проспекту В'ячеслава Чорновола. Звуки було чутно близько 3 години ночі. Поки що особи невстановлені.
Нагадаємо, подібні інциденти під час воєнного стану траплялися в Одесі, Чернівцях та Києві. Особи чернівецького та одеських "жартівників" вдалось встановити – мешканцю Чернівців правоохоронці при цьому вручили повістку.
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