Кличко призвал ввести более мощные санкции против России
Виталий Кличко после встречи с Шольцом рассказал, что говорил с немецким канцлером о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи.
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Столичный мэр отметил военную, экономическую и финансовую помощь. Кличко призвал ввести более мощные и более эффективные санкции против России и поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий России, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев. Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС,
– отметил Кличко.
Мэр Киева добавил, что Украина приняла на себя удар "имперского зла и героически защищается", из-за чего нашей стране нужно помогать одолеть врага.
Кличко встретились с Шольцом в Киеве – видео
Шольц посетил Киев
- Немецкий канцлер вместе с лидерами Франции, Италии и Румынии впервые после начала полномасштабной войны посетил Украину.
- Олаф Шольц в Киеве заверил, что Украина будет получать оружие до тех пор, пока в нем будет нуждаться. Также Шольц и другие европейские лидеры посетили Ирпень, сильно пострадавший от обстрелов российских оккупантов.
- Отметим, что 16 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна, а также Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
- На брифинге Шольц заявил, что западные лидеры могут договариваться о мире, которым его видят украинцы. Также, по его словам, требования, которые Москва предъявляет к Украине, не могут быть выполнены.
- Что касается Макрона, то французский президент пообещал, что Украина получит 6 дополнительных самоходных артиллерийских систем Caesar.
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