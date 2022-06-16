Кличко призвал ввести более мощные санкции против России

Виталий Кличко после встречи с Шольцом рассказал, что говорил с немецким канцлером о поддержке Украины европейскими партнерами и необходимой помощи.

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Столичный мэр отметил военную, экономическую и финансовую помощь. Кличко призвал ввести более мощные и более эффективные санкции против России и поддержать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Это важно, что мировые лидеры посещают Украину и сами видят последствия варварских действий России, которая уничтожает наши города и зверски убивает мирных украинцев. Международные партнеры должны понимать, что умиротворение агрессора только разожжет его аппетиты. И война перекинется и на страны ЕС,

– отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что Украина приняла на себя удар "имперского зла и героически защищается", из-за чего нашей стране нужно помогать одолеть врага.

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