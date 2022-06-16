Кличко закликав запровадити більш потужні санкції проти Росії

Віталій Кличко після зустрічі з Шольцом розповів, що говорив з німецьким канцлером про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу.

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Столичний мер наголосив на військовій, економічній та фінансовій допомозі. Кличко закликав запровадити більш потужні й ефективніші санкції проти Росії та підтримати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Це важливо, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує наші міста і по-звірячому вбиває мирних українців. Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС,

– зазначив Кличко.

Мер Києва додав, Україна прийняла на себе удар "імперського зла і героїчно борониться", через що нашій країні потрібно допомагати здолати ворога.

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