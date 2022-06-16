Кличко закликав запровадити більш потужні санкції проти Росії
Віталій Кличко після зустрічі з Шольцом розповів, що говорив з німецьким канцлером про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу.
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Столичний мер наголосив на військовій, економічній та фінансовій допомозі. Кличко закликав запровадити більш потужні й ефективніші санкції проти Росії та підтримати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Це важливо, що світові лідери відвідують Україну і самі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує наші міста і по-звірячому вбиває мирних українців. Міжнародні партнери повинні розуміти, що умиротворення агресора тільки розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС,
– зазначив Кличко.
Мер Києва додав, Україна прийняла на себе удар "імперського зла і героїчно борониться", через що нашій країні потрібно допомагати здолати ворога.
Клички зустрілись із Шольцом у Києві – відео
Шольц відвідав Київ
- Німецький канцлер разом з лідерами Франції, Італії та Румунії вперше після початку повномасштабної війни відвідав Україну.
- Олаф Шольц у Києві запевнив, що Україна отримуватиме зброю доти, доки її потребуватиме. Також Шольц та інші європейські лідери відвідали Ірпінь, який сильно постраждав від обстрілів російських окупантів.
- Зауважимо, що 16 червня президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна, а також Німеччина, Італія і Румунія підтримають надання Україні статусу кандидата в ЄС.
- Під час брифінгу Шольц заявив, що західні лідери можуть домовлятися про мир, яким його бачать українці. Також, за його словами, вимоги, які Москва ставить перед Україною, не можуть бути виконані.
- Щодо Макрона, то французький президент пообіцяв, що Україна отримає 6 додаткових самохідних артилерійських систем Caesar.
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