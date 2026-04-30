У Білій Церкві чоловік кинув гранату в будівлю ТЦК

Ввечері в четвер, 30 квітня, у Білій Церкві на Київщині пролунав вибух. Згодом стало відомо, що невідомий кинув гранату в будівлю ТЦК.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомила речниця поліції Київської області Яна Єрмоленко.

Що відомо про вибух у Білій Церкві?

У поліції розповіли, що близько 18:13 до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що невідомий кинув гранату в будівлю ТЦК у Білій Церкві.

Наразі на місці події працюють співробітники Служби безпеки України і правоохоронці.

Відомо також, що зловмисника вже затримали, ним виявився місцевий мешканець. Внаслідок інциденту СБУ відкрила кримінальне провадження.

Ситуацію також прокоментувала речниця Київської обласної прокуратури Юлія Колтак. За її словами, близько 17:55 в Білій Церкві 68-річний місцевий мешканець перекинув через огорожу установи бойову гранату РГД-5, яка здетонувала на території РТЦК.

Внаслідок вибуху постраждалих немає, руйнувань також не зафіксовано.

Зазначається, що під час обшуку у зловмисника виявили ще дві бойові гранати Ф-1, які вилучили для проведення експертних досліджень.

У прокуратурі припускають, що чоловік міг опинитися під впливом російських спецслужб. На початку квітня невстановлені особи, ймовірно, застосували психологічний тиск і методи маніпуляції та переконали його взяти участь у так званій "перевірці захищеності" приміщення РТЦК. Боєприпаси він, за версією слідства, отримав зі схрону на території Білоцерківського району.

Важливо! Якщо ви побачили вибухонебезпечний чи підозрілий предмет варто повідомити про це за номером 101, 102 або 112.

Наразі прокурори спільно зі слідчими СБУ з'ясовують усі обставини справи, походження боєприпасів та перевіряють можливу причетність представників ворожих спецслужб.

