У Борисполі авто на смерть збило пішохода на зебрі: відео з місця трагедії

У Борисполі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з пішоходом та автівкою. Вдень 8 листопада водій збив людину просто на переході.

Через отримані травми чоловік загинув миттєво. На кадрах з місця трагедії видно, що силою удару його відкинуло із зебри на кілька метрів.

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Аварія паралізувала рух

Дорожньо-транспортна пригода істотно ускладнила рух Борисполем. Затор утворився через оформлення аварії. Адже туди одразу прибули правоохоронці та швидка медична допомога.

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