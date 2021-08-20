У Зеленського пояснили, чому Кличка хотіли бачити на засіданні РНБО

Мера Києва Віталія Кличка запросили відвідати засідання Ради нацбезпеки та оборони. Згодом у пресслужбі президента Володимира Зеленського пояснили, чому його присутність була потрібна.

Мера туди кликали, щоб обговорити "розвал архітектурної спадщини Києва". Про це заявив на брифінгу прессекретар президента Сергій Никифоров.

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Детальніше про причину запрошення

На засіданні РНБО постановило дати оцінку руйнації історичної будівлі садиби Барбана. Окрім цього, правоохоронні органи мають почати розслідування інциденту. Також постановили, що цю садибу потрібно відновити. За словами Никифорова, це питання стосується багатьох рівнів, зокрема й місцевої влади столиці.

Ні для кого не є секретом, що столиця перетворюється з історичного поважного міста, в якому є спадщина ЮНЕСКО, на абсолютно неконтрольовану та небезпечною для багатьох процесів забудову. Тому хотіли обговорити це питання,

– пояснив причину цього запрошення секретар РНБО Олексій Данілов.

Чому Кличко не приїхав

20 серпня мер Києва заявив, що отримав запрошення на це засідання, проте не зможе його відвідати. Він це пояснив тим, що перебуває на Чернігівщині, а запрошення отримав за 2 з половиною години до початку.