Де в Києві після атаки перекритий рух транспорту: в КМВА попередили про зміни

У ніч на четвер, 2 липня, російські війська завдали масованого удару по Києву ракетами та безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу столиці на ранок громадський транспорт курсує зі змінами.

Про це повідомляє КМВА та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Які є зміни в русі транспорту в Києві?

Зранку 2 липня через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух:

тролейбусів № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50; трамваїв № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Додатково також було організовано рух автобусів за маршрутами:

трамвая №14 – "Контрактова площа – проспект Відрадний";

– "Контрактова площа – проспект Відрадний"; тролейбуса № 41 – "Вулиця Тулузи – станція метро "Святошин".

Окрім цього, у зв'язку з перекриттям руху на бульварі Тараса Шевченка рух автобусів № 114, 118 організовано:

вулиця Велика Васильківська – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка.

Після атаки в Києві також тимчасово перекритий рух транспорту деякими вулицями. Зокрема, це стосується:

вулиці Бориспільської (від перехрестя з вулицею Вересневою в напрямку провулка Ігоря Качуровського);

провулку Ігоря Качуровського (від перехрестя з вулицею Юрія Литвинського в напрямку вулиці Бориспільської);

(від перехрестя з вулицею Юрія Литвинського в напрямку вулиці Бориспільської); вулиці Новодарницької (від перехрестя з вулицею Санаторною в напрямку вулиці Вересневої);

вулиці Вересневої (від перехрестя з вулицею Юрія Шевельова в напрямку вулиці Юрія Литвинського);

проспекту Берестейського (від перехрестя з вулицею Грушецькою до перехрестя з вулицею Гарматною);

бульвару Тараса Шевченка (від Бессарабської площі до перехрестя з вулицею Євгена Чикаленка);

(від Бессарабської площі до перехрестя з вулицею Євгена Чикаленка); проспекту Берестейського (від станції метро "Нивки" до перехрестя з вулицею Олександрівською);

вулиці Марка Вовчка (від перехрестя з вулицею Семена Скляренка);

(від перехрестя з вулицею Семена Скляренка); вулиці Іоанна Павла ІІ (від перехрестя з вулицею Василя Тютюника в напрямку вулиці Єжи Ґедройця);

(від перехрестя з вулицею Василя Тютюника в напрямку вулиці Єжи Ґедройця); вулиці Вербової (від перехрестя з вулицею Добринською в напрямку вулиці Куренівської).

Киян закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, вночі 2 липня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Наслідки атаки фіксують на багатьох локаціях, зокрема в Дарницькому районі є часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Тим часом у Шевченківському районі столиці сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами також є руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 квадратних метрів, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.