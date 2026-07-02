Про це повідомляє КМВА та перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Які є зміни в русі транспорту в Києві?

Зранку 2 липня через пошкодження контактної мережі, відсутність напруги та ліквідацію наслідків ворожого обстрілу затримується рух:

тролейбусів № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50; трамваїв № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Додатково також було організовано рух автобусів за маршрутами:

трамвая №14 – "Контрактова площа – проспект Відрадний";

– "Контрактова площа – проспект Відрадний"; тролейбуса № 41 – "Вулиця Тулузи – станція метро "Святошин".

Окрім цього, у зв'язку з перекриттям руху на бульварі Тараса Шевченка рух автобусів № 114, 118 організовано:

вулиця Велика Васильківська – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського – вулиця Володимирська – бульвар Тараса Шевченка.

Після атаки в Києві також тимчасово перекритий рух транспорту деякими вулицями. Зокрема, це стосується:

вулиці Бориспільської (від перехрестя з вулицею Вересневою в напрямку провулка Ігоря Качуровського);

провулку Ігоря Качуровського (від перехрестя з вулицею Юрія Литвинського в напрямку вулиці Бориспільської);

(від перехрестя з вулицею Юрія Литвинського в напрямку вулиці Бориспільської); вулиці Новодарницької (від перехрестя з вулицею Санаторною в напрямку вулиці Вересневої);

вулиці Вересневої (від перехрестя з вулицею Юрія Шевельова в напрямку вулиці Юрія Литвинського);

проспекту Берестейського (від перехрестя з вулицею Грушецькою до перехрестя з вулицею Гарматною);

бульвару Тараса Шевченка (від Бессарабської площі до перехрестя з вулицею Євгена Чикаленка);

(від Бессарабської площі до перехрестя з вулицею Євгена Чикаленка); проспекту Берестейського (від станції метро "Нивки" до перехрестя з вулицею Олександрівською);

вулиці Марка Вовчка (від перехрестя з вулицею Семена Скляренка);

(від перехрестя з вулицею Семена Скляренка); вулиці Іоанна Павла ІІ (від перехрестя з вулицею Василя Тютюника в напрямку вулиці Єжи Ґедройця);

(від перехрестя з вулицею Василя Тютюника в напрямку вулиці Єжи Ґедройця); вулиці Вербової (від перехрестя з вулицею Добринською в напрямку вулиці Куренівської).

Киян закликали врахувати цю інформацію під час планування маршруту.

Нагадаємо, вночі 2 липня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Наслідки атаки фіксують на багатьох локаціях, зокрема в Дарницькому районі є часткові руйнування житлових 5-поверхівки, 9-поверхівки, верхніх поверхів 16-поверхівки та приватних будинків.

Тим часом у Шевченківському районі столиці сталася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами також є руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 квадратних метрів, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.