Об этом сообщает КМВА и первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Какие изменения произошли в движении транспорта в Киеве?

Утром 2 июля из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий вражеского обстрела задерживается движение:

троллейбусов № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;

1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50; трамваев № 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Кроме того, было организовано движение автобусов по маршрутам:

трамвая № 14 – "Контрактовая площадь – проспект Отрадный";

– "Контрактовая площадь – проспект Отрадный"; троллейбуса № 41 – "Улица Тулузы – станция метро "Святошин".

Кроме того, в связи с перекрытием движения на бульваре Тараса Шевченко движение автобусов № 114, 118 организовано по следующему маршруту: