Для Києва існує загроза обстрілів балістичними та крилатими ракетами

У Києві зберігається загроза ракетних обстрілів з боку російської армії. Війна не закінчилась, тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не можна.

Жителям столиці зарано розслаблятись. Про це заявив пресофіцер 112 київської бригади територіальної оборони Андрій Ковальов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 канал.

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Для Києва існує загроза, насамперед – загроза терористичних обстрілів з боку Росії балістичними та крилатими ракетами,

– попередив Ковальов.

Загроза "другого фронту"

Він додав, що також є загроза спроби російських окупантів відкрити "другий фронт" на київському напрямку. Проте Україна врахувала помилки лютого – березня. Тому підготували величезну кількість засобів і сил для оборони столиці.

Що говорять про ймовірність ще одного наступу на Київ

Захоплення Києва від початку повномасштабної війни було головною ціллю російських загарбників. У Міноборони наголошують, що загроза для столиці з боку Росії тепер існуватиме завжди. Заступниця міністра Ганна Маляр зазначила, що українцям слід завжди про це пам'ятати та бути готовими. Вона пояснила, що для Росії найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над всією Україною – це захопити Київ.

30 травня голова військової адміністрації столиці Микола Жирнов заявив, що ознак формування військ окупантів на півночі від українського кордону не спостерігається. Водночас, за його словами, загроза наступу на Київ все одно зберігається.

Щоправда, для повторної атаки на Київ, Росія повинна створити велике угруповання військ. Без цього держава-агресорка вдруге не піде на українську столицю. Зробити це раптово неможливо. Тому військово-політичне керівництво України щодня пильно стежить за діями окупантів.

Про загрозу повторного наступу на Київщину раніше попереджав радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. Він припускав, що росіяни можуть спробувати знову напасти не лише на столицю, а й на Сумську та Чернігівську області.

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