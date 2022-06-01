Жителям столицы рано расслабляться. Об этом заявил пресс-офицер 112 киевской бригады территориальной обороны Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Для Киева существует угроза, прежде всего – угроза террористических обстрелов со стороны России баллистическими и крылатыми ракетами.

– предупредил Ковалев.

Угроза "второго фронта"

Он добавил, что также есть угроза попытки российских оккупантов открыть "второй фронт" на киевском направлении. Однако Украина учла ошибки февраля – марта. Поэтому было подготовлено огромное количество средств и сил для обороны столицы.

Что говорят о вероятности еще одного наступления на Киев

Захват Киева с начала полномасштабной войны был главной целью русских захватчиков. В Минобороны подчеркивают, что угроза столице со стороны России теперь будет существовать всегда. Замминистра Анна Маляр отметила, что украинцам следует всегда об этом помнить и быть готовыми. Она объяснила, что для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захват Киева.

30 мая глава военной администрации столицы Николай Жирнов заявил, что признаков формирования войск оккупантов к северу от украинской границы не наблюдается. В то же время, по его словам, угроза наступления на Киев все равно сохраняется.

Правда, для повторной атаки на Киев Россия должна создать большую группировку войск. Без этого государство-агрессор во второй раз не пойдет на украинскую столицу. Сделать это неожиданно невозможно. Поэтому военно-политическое руководство Украины ежедневно следит за действиями оккупантов.

Об угрозе повторного наступления на Киевщину ранее предупреждал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он предполагал, что россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.

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