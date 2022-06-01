Жителям столицы рано расслабляться. Об этом заявил пресс-офицер 112 киевской бригады территориальной обороны Андрей Ковалев в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.
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Для Киева существует угроза, прежде всего – угроза террористических обстрелов со стороны России баллистическими и крылатыми ракетами.
– предупредил Ковалев.
Угроза "второго фронта"
Он добавил, что также есть угроза попытки российских оккупантов открыть "второй фронт" на киевском направлении. Однако Украина учла ошибки февраля – марта. Поэтому было подготовлено огромное количество средств и сил для обороны столицы.
Что говорят о вероятности еще одного наступления на Киев
Захват Киева с начала полномасштабной войны был главной целью русских захватчиков. В Минобороны подчеркивают, что угроза столице со стороны России теперь будет существовать всегда. Замминистра Анна Маляр отметила, что украинцам следует всегда об этом помнить и быть готовыми. Она объяснила, что для России самый простой и быстрый способ установить контроль над всей Украиной – это захват Киева.
- 30 мая глава военной администрации столицы Николай Жирнов заявил, что признаков формирования войск оккупантов к северу от украинской границы не наблюдается. В то же время, по его словам, угроза наступления на Киев все равно сохраняется.
- Правда, для повторной атаки на Киев Россия должна создать большую группировку войск. Без этого государство-агрессор во второй раз не пойдет на украинскую столицу. Сделать это неожиданно невозможно. Поэтому военно-политическое руководство Украины ежедневно следит за действиями оккупантов.
- Об угрозе повторного наступления на Киевщину ранее предупреждал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он предполагал, что россияне могут попытаться снова напасть не только на столицу, но и на Сумскую и Черниговскую области.
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