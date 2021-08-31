Досить тепло і сонячно: якою буде погода в Києві в останній день літа

31 серпня 2021 , 09:50
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Джерело:

Укргідрометцентр

У Києві та області 31 серпня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря максимально становитиме 23 градуси в місті та 24 градуси – по області.

В останній день літа в Києві буде досить тепло. Опадів синоптики не прогнозують.

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Погода в Києві та області 31 серпня

Температура повітря вдень становитиме від 21 до 23 градусів тепла. В області передбачають на 1 градус більше. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. 


Прогноз погоди на Київщині 31 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

За даними ресурсу Windy.com, в останній день літа буде трохи холодніше. Температура повітря становитиме +17 – +21. Проте швидкість вітру буде менша – максимум 8 метрів за секунду.

Прогноз на 31 серпня в Києві / Дані Windy.com

Погода в Києві: останні новини

  • 29 серпня Київ накрила страшна негода. У мережі опублікували фото, як на дорогах "плавають" машини та автобуси.
  • Особливо затопило вулицю Жилянську та проспект Перемоги.
  • Через негоду на деякий час закрили частину станції метро "Героїв Дніпра".
  • На Київщині залишились без світла 88 населених пунктів. 
  • 30 серпня увечері знов була злива. Вулиці знову затопило, а також попадали дерева. 
  • У Подільському районі блискавка вдарила у дерево поруч із кафе. Як наслідок, сталася пожежа.
  • Синоптики прогнозують, що дощі в Києві мають остаточно закінчитися 3 вересня. 

 

Автор: Марта Кушка