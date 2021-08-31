В останній день літа в Києві буде досить тепло. Опадів синоптики не прогнозують.

Цікаво Нічна краса блискавок: кияни в мережі поділились неймовірними фото

Погода в Києві та області 31 серпня

Температура повітря вдень становитиме від 21 до 23 градусів тепла. В області передбачають на 1 градус більше. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.



Прогноз погоди на Київщині 31 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

За даними ресурсу Windy.com, в останній день літа буде трохи холодніше. Температура повітря становитиме +17 – +21. Проте швидкість вітру буде менша – максимум 8 метрів за секунду.

Прогноз на 31 серпня в Києві / Дані Windy.com

Погода в Києві: останні новини