В останній день літа в Києві буде досить тепло. Опадів синоптики не прогнозують.
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Погода в Києві та області 31 серпня
Температура повітря вдень становитиме від 21 до 23 градусів тепла. В області передбачають на 1 градус більше. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на Київщині 31 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру
За даними ресурсу Windy.com, в останній день літа буде трохи холодніше. Температура повітря становитиме +17 – +21. Проте швидкість вітру буде менша – максимум 8 метрів за секунду.
Прогноз на 31 серпня в Києві / Дані Windy.com
Погода в Києві: останні новини
- 29 серпня Київ накрила страшна негода. У мережі опублікували фото, як на дорогах "плавають" машини та автобуси.
- Особливо затопило вулицю Жилянську та проспект Перемоги.
- Через негоду на деякий час закрили частину станції метро "Героїв Дніпра".
- На Київщині залишились без світла 88 населених пунктів.
- 30 серпня увечері знов була злива. Вулиці знову затопило, а також попадали дерева.
- У Подільському районі блискавка вдарила у дерево поруч із кафе. Як наслідок, сталася пожежа.
- Синоптики прогнозують, що дощі в Києві мають остаточно закінчитися 3 вересня.