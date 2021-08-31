В последний день лета в Киеве будет достаточно тепло. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Погода в Киеве и области 31 августа

Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов тепла. В области предусматривают на 1 градус больше. Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды на Киевщине 31 августа / Скриншот из Укргидрометцентра

По данным ресурса Windy.com последний день лета будет немного холоднее. Температура воздуха составит +17 – +21, однако скорость ветра будет меньше – максимум 8 метров в секунду.

Прогноз на 31 августа в Киеве / данные Windy.com

Погода в Киеве: последние новости

  • 29 августа Киев накрыла страшная непогода. В сети опубликовали фото, как на дорогах "плавают" машины и автобусы.
  • Особенно затопило улицу Жилянскую и проспект Победы.
  • Из-за непогоды на некоторое время закрыли часть станции метро "Героев Днепра".
  • На Киевщине остались без света 88 населенных пунктов.
  • 30 августа вечером вновь был ливень. Улицы снова затопило, а также попадали деревья.
  • В Подольском районе молния ударила в дерево рядом с кафе. Как следствие, произошел пожар.
  • Синоптики прогнозируют, что дожди в Киеве должны окончательно закончиться 3 сентября.