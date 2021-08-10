Дрифт на Софіївській площі: поліцейські за всім спостерігали – фото
Джерело:Київ.Media
Оприлюднили фото, на яких видно, що за дрифтом на Софіївській площі спостерігали кілька десятків поліцейських. Важливо, що раніше в поліції запевняли – жодних дозволів на проведення зйомок не отримували.
Це фото опублікував один з учасників дрифту 10 серпня ірландський гонщик Конор Шанаган. У цей день біля Софіївського собору знімали рекламу компанії Red Bull.
Зауважте Дрифт з Alyona Alyona на Софійській площі: поліція відкрила кримінальне провадження
Стояли та розмовляли
Гонщик опублікував фото у своєму інстаграмі. Там видно щонайменше 20 поліцейських, які просто стоять неподалік від спортивного автомобіля.
Також помітно, що кілька правоохоронців підходили до мікроавтобусу компанії, яка проводила знімання реклами. Чи намагалися вони якось завадити знімальному процесу – невідомо.
Правоохоронці на місці дрифту в центрі Києва / Фото з інстаграму conorshanahan79
Коротко про дриф на Софіївській площі
- Там влаштували перегони двох автомобілів із логотипами Red Bull. Вони їздили колами та дрифтували, тому бруківка в цьому місці дуже забруднена.
- Після цього туди викликали клінінгову компанію, яка почала чистити мощення. Прибиральники сказали, що це робиться легко, проте для повної очистки знадобиться 2 або 3 дні.
- У зйомках брала участь співачка Alyona Alyona, яка опублікувала у своєму інстаграмі відео з цього місця.
- Коли історія набула розголосу в мережі, ексміністр екології Ігор Шевченко написав, що необхідний дозвіл надали у заповіднику "Софія Київська"..
- Відреагували на інцидент і в Міністерстві культури. Там сказали, що такі зйомки недопустимі в місцях, які є підтвердженою буферною зоною ЮНЕСКО