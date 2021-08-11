Брудний дрифт: у Софії Київській розповіли, скільки часу знадобиться на очищення площі

Прибирати сліди гуми на Софійській площі дуже важко. Про це розповіла генеральна директорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

За словами жінки, знадобиться щонайменше 3 дні на такі роботи. Причому залучені не тільки комунальники, а й клінінгові компанії

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Дрифт на Софійській площі: скільки часу знадобиться на її очищення

Генеральна директорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська повідомила, що на Софійській площі працюють "і комунальники, і клінінгові компанії". Але сліди ранкового дрифту "дуже тяжко відмиваються".

Ковальська переконана, що "у цивілізованому світі таких запитів до місцевих адміністрацій не поступало б". Мовиться про запити про дозвіл на дрифт в історичному місці.

Проводити те, що сьогодні відбулося, – це треба бути взагалі безшабашними, без елементарної культури. Це місце святе, це місце, де зародилася наша держава,

– наголосила директорка "Софії Київської".

І додала, що у Києві ж є багато місць, де можна було б провести такий захід, причому без будь-яких перешкод. Також жінка ще раз наголосила, що до заповідника не надходили жодні запити:

"Я думаю, що навіть лист, яким апелює КМДА, був зроблений швидкоруч, заднім числом, коли вже все відбулося. У КМДА компанії відмовили, а відмовити компанії могли лише на основі нашого листа. А до нас ніхто не звертався".

Коротко про резонансний ранковий дрифт у Києві

10 серпня зранку у Києві на Софійській площі відбувалися рекламні зйомки бренду Red Bull Ukraine. І все б нічого, але у заході використали авто, які дрифтували площею на великій швидкості.

Наслідком цього стало значне забруднення плитки на площі. Крім того, як з'ясувалося згодом, дозволів на проведення таких зйомок ніхто не видавав.

Поліція вже розпочала провадження за статтею про хуліганство. А представники Red Bull Ukraine тим часом вибачилися за ситуацію, та пообіцяли прибрати її наслідки.

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