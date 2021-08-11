Брудний дрифт: у Софії Київській розповіли, скільки часу знадобиться на очищення площі
Джерело:"Громадське радіо"
Прибирати сліди гуми на Софійській площі дуже важко. Про це розповіла генеральна директорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.
За словами жінки, знадобиться щонайменше 3 дні на такі роботи. Причому залучені не тільки комунальники, а й клінінгові компанії
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Дрифт на Софійській площі: скільки часу знадобиться на її очищення
Генеральна директорка національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська повідомила, що на Софійській площі працюють "і комунальники, і клінінгові компанії". Але сліди ранкового дрифту "дуже тяжко відмиваються".
Ковальська переконана, що "у цивілізованому світі таких запитів до місцевих адміністрацій не поступало б". Мовиться про запити про дозвіл на дрифт в історичному місці.
Проводити те, що сьогодні відбулося, – це треба бути взагалі безшабашними, без елементарної культури. Це місце святе, це місце, де зародилася наша держава,
– наголосила директорка "Софії Київської".
І додала, що у Києві ж є багато місць, де можна було б провести такий захід, причому без будь-яких перешкод. Також жінка ще раз наголосила, що до заповідника не надходили жодні запити:
- "Я думаю, що навіть лист, яким апелює КМДА, був зроблений швидкоруч, заднім числом, коли вже все відбулося. У КМДА компанії відмовили, а відмовити компанії могли лише на основі нашого листа. А до нас ніхто не звертався".
Коротко про резонансний ранковий дрифт у Києві
10 серпня зранку у Києві на Софійській площі відбувалися рекламні зйомки бренду Red Bull Ukraine. І все б нічого, але у заході використали авто, які дрифтували площею на великій швидкості.
- Наслідком цього стало значне забруднення плитки на площі. Крім того, як з'ясувалося згодом, дозволів на проведення таких зйомок ніхто не видавав.
Поліція вже розпочала провадження за статтею про хуліганство. А представники Red Bull Ukraine тим часом вибачилися за ситуацію, та пообіцяли прибрати її наслідки.
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