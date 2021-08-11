По словам женщины, потребуется как минимум 3 дня на такие работы. Причем привлечены не только коммунальщики, но и клининговые компании

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Дрифт на Софийской площади: сколько времени понадобится на ее очистку

Генеральный директор национального заповедника "София Киевская" Неля Куковальская сообщила, что на Софийской площади работают "и коммунальщики, и клининговые компании". Но следы утреннего дрифта "очень тяжело отмываются".

Куковальская убеждена, что "в цивилизованном мире таких запросов к местным администрациям не поступало бы". Речь о запросах о разрешении на дрифт в историческом месте.

Проводить то, что сегодня произошло, – это надо быть вообще безбашенными, без элементарной культуры. Это место святое, это место, где зародилась наше государство,

– подчеркнула директор "Софии Киевской".

И добавила, что в Киеве же есть много мест, где можно было бы провести такое мероприятие, причем без каких-либо препятствий. Также женщина еще раз подчеркнула, что в заповедник не поступали никакие запросы:

"Я думаю, что даже письмо, которым апеллирует КГГА, было сделано на скорую руку, задним числом, когда уже все произошло. В КГГА компании отказали, а отказать компании могли только на основе нашего письма. А к нам никто не обращался".

Коротко о резонансном утреннем дрифте в Киеве

10 августа утром в Киеве на Софийской площади происходили рекламные съемки бренда Red Bull Ukraine. И все бы ничего, но в мероприятии использовали авто, которые дрифтовали по площади на большой скорости.

Следствием этого стало значительное загрязнение плитки на площади. Кроме того, как выяснилось впоследствии, разрешений на проведение таких съемок никто не выдавал.

​П олиция уже начала производства по статье о хулиганстве. А п редставители Red Bull Ukraine тем временем извинились за ситуацию, и пообещали убрать ее последствия .