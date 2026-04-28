Під Києвом сталася масштабна автотроща за участі 6 авто: є постраждалі, рух ускладнений

На Київщині 28 квітня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 6 транспортних засобів. Унаслідок аварії постраждали 5 людей.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Що відомо про ДТП на Київщині?

За даними правоохоронців, повідомлення про аварію надійшло близько 12:36. ДТП сталася на автодорозі М-07 Варшавської траси поблизу села Бородянка.

Попередньо встановлено, що водій вантажного автомобіля DAF зіткнувся з кількома транспортними засобами, які рухалися попереду – Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Chevrolet Epica та Renault Master.

Після удару автомобілі відкинуло на зустрічну смугу, де вони зіткнулися ще з однією вантажівкою DAF, яка рухалася назустріч.

Унаслідок аварії постраждали п'ятеро людей, одного з них госпіталізували. На місці працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини події.

Масштабна ДТП у Київській області 28 квітня / Фото поліції Київської області

Чому могла статися аварія?

За попередньою інформацією, ДТП сталася на ділянці дороги, де тривають ремонтні роботи. У таких умовах водії змушені змінювати швидкість і дистанцію, що підвищує ризик ланцюгових зіткнень, особливо за участі вантажного транспорту.

У поліції попереджають про ускладнення руху на цій ділянці траси. Водіям рекомендують враховувати ситуацію під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.

Подібні аварії на трасах із ремонтом можуть спричиняти значні затори та додаткові ризики для інших учасників руху.

Які ще були інциденти з авто у Києві та області нещодавно?

У Києві 27 квітня 17-річний підліток, напідпитку, влаштував нічні перегони на бабусиному автомобілі Ford Fiesta, узятому без дозволу. Поліція затримала його після переслідування, виявивши 1,27 проміле алкоголю в крові, і притягнула до відповідальності.

В Ірпені на Київщині водій збив 13-річну дівчинку. Дитина перебувала у комі з тяжкими тілесними ушкодженнями, водія затримали.