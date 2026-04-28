Об этом сообщает полиция Киевщины.

Что известно о ДТП в Киевской области?

По данным правоохранителей, сообщение об аварии поступило около 12:36. ДТП произошло на автодороге М-07 Варшавской трассы вблизи села Бородянка.

Предустановлено, что водитель грузового автомобиля DAF столкнулся с несколькими транспортными средствами, двигавшиеся впереди– Volkswagen Golf, Volkswagen Transporter, Шевроле Epica и Renault Master.

После удара автомобили отбросило на встречную полосу, где они столкнулись еще с одним грузовиком DAF, которая двигалась навстречу.

В результате аварии пострадали пять человек, одного из них госпитализировали. На месте работают правоохранители, которые устанавливают все происшествия.

Масштабное ДТП в Киевской области 28 апреля / Фото полиции Киевской области

Почему могла произойти авария?

По предварительной информации, ДТП произошло на участке дороги, где продолжаются ремонтные работы. В таких условиях водители вынуждены изменять скорость и дистанцию., что повышает риск цепных столкновений, особенно с участием грузового транспорта.

В полиции предупреждают об усложнении движения на этом участке трассы. Водителям рекомендуют учитывать ситуацию при планировании маршрута и, по возможности, выбирать альтернативные пути.

Подобные аварии на трассах с ремонтом могут вызвать значительные пробки и дополнительные риски для других участников движения.

Какие еще были инциденты с автомобилем в Киеве и области недавно?

В Киеве 27 апреля 17-летний подросток, под хмельком, устроил ночную гонку на бабушкином автомобиле Ford Fiesta, взятом без разрешения. Полиция задержала его после преследования, обнаружив 1, 27 промилле алкоголя в крови, и привлекла к ответственности.

В Ирпене в Киевской области водитель сбил 13-летнюю девочку. Ребенок находился в коме с тяжелыми телесными повреждениями, водитель задержан.