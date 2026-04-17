Умовний за підозрою у ДТП під наркотиками: ексдепутатці Ар'євій змінили вирок
- Ексдепутатка Київради Ярина Ар'єва визнана винною у ДТП, але звільнена з випробувальним терміном на 3 роки.
- Прокуратура не згодна з рішенням суду і планує подати апеляцію.
Колишню депутатку Київської міської ради, яку підозрювали у вчиненні ДТП під дією наркотиків, звільнили для відбування покарання з випробувальним терміном. Прокурори готують апеляцію.
Про це Київська міська прокуратура повідомила в коментарі "Українській правді".
Що відомо про рішення суду?
Оболонський районний суд Києва визнав ексдепутатку Київради Ярину Ар'єву винною ДТП, внаслідок якого жінка-пішохід отримала тяжкі травми.
Прокуратура наполягала, що на момент аварії водійка перебувала у стані наркотичного сп'яніння. Позицію обґрунтовували висновком лікаря-нарколога після ДТП та результатами токсикологічної експертизи. Вони підтверджували наявність в організмі метаболітів канабісу.
Сторона обвинувачення просила суд призначити Ар'євій покарання – 6 років та 6 місяців ув'язнення, а також заборону керувати транспортними засобами на 8 років.
Однак суд перекваліфікував дії обвинуваченої зі статті про порушення ПДР у стані наркотичного сп'яніння (ч. 2 ст. 286-1 ККУ) на порушення без стану такого сп'яніння (ч. 2 ст. 286 ККУ).
У підсумку обвинуваченій призначили 5 років ув'язнення з забороною керування на 3 роки. Проте звільнили для відбування покарання з випробувальним терміном на 3 роки.
У прокуратурі наголошують: не погоджуючись з таким рішенням суду, прокуратура оскаржуватиме його в апеляційному порядку,

Адвокат Ар'євої наполягає, що стан наркотичного сп'яніння спростували покази свідків, зокрема патрульних, та результати додаткових досліджень.
Що передувало?
Під час блекауту у листопаді 2022 року тоді ще депутатка Київської міськради Ярина Ар'єва вчинила ДТП. За даними слідства, вона керувала Volkswagen Polo, коли збила жінку біля нерегульованого пішохідного переходу.
За кілька місяців прокуратура повідомила Ар'євій про підозру у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками під дією наркотиків. Проте депутатка запевняла, що не вживала їх, та заявила про дискредитацію.
Згодом Ар'єва склала мандат. За її словами, вона тримала контакт із потерпілою, з якою підписали договір про повне відшкодування.