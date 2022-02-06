Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України: щемливі фото й відео

Іноземці, які живуть у Києві, 6 лютого вийшли на акцію, щоб показати свою підтримку Україні. Демонстрація відбувається на тлі загрози вторгнення Росії.

Учасники вийшли з прапорами своїх країн. Ідучи, вигукували "Слава Україні! – Героям Слава!", повідомляє 24 канал.

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Іноземці підтримують Україну

Серед стягів можна було помітити прапори США, Італії, Великої Британії, Грузії. Також майорів український прапор та ЄС.

Іноземці вийшли підтримати Україну / Фото з фейсбуку Крістіни Бердинських

Настав час для міжнародного суспільства, щоб показати нашу солідарність перед обличчям подальшої російської агресії. Повна підтримка України. Принесіть свої національні прапори, або зробіть плакат,

– оголошували організатори у фейсбуці.

Марш іноземців у Києві: дивіться відео

Загалом зібрались у парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібрались понад 200 людей. Вони вирушили до Майдану Незалежності, де заспівали гімн України.

Іноземці вийшли з прапорами своїх країн: дивіться відео

Загроза російського вторгнення