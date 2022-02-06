Іноземці, які живуть у Києві, вийшли на акцію підтримки України: щемливі фото й відео
Іноземці, які живуть у Києві, 6 лютого вийшли на акцію, щоб показати свою підтримку Україні. Демонстрація відбувається на тлі загрози вторгнення Росії.
Учасники вийшли з прапорами своїх країн. Ідучи, вигукували "Слава Україні! – Героям Слава!", повідомляє 24 канал.
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Іноземці підтримують Україну
Серед стягів можна було помітити прапори США, Італії, Великої Британії, Грузії. Також майорів український прапор та ЄС.
Іноземці вийшли підтримати Україну / Фото з фейсбуку Крістіни Бердинських
Настав час для міжнародного суспільства, щоб показати нашу солідарність перед обличчям подальшої російської агресії. Повна підтримка України. Принесіть свої національні прапори, або зробіть плакат,
– оголошували організатори у фейсбуці.
Марш іноземців у Києві: дивіться відео
Загалом зібрались у парку біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібрались понад 200 людей. Вони вирушили до Майдану Незалежності, де заспівали гімн України.
Іноземці вийшли з прапорами своїх країн: дивіться відео
Загроза російського вторгнення
- Як пишуть ЗМІ у США, Росія майже завершила підготовку до можливого повномасштабного вторгнення в Україну. Країна-агресорка нібито підготувала 83 батальйонні тактичні групи, що налічують близько 750 військовослужбовців у кожній.
- Також у Росії анонсували проведення нових військових навчань. Вони мають відбутися у Ростовській області за 50 кілометрів від кордону з Україною.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, зі сторони якого також підозрюють загрозу, переконує, що війна України проти Росії та її союзників триватиме лише 3 – 4 дні. Мовляв, "там нікому буде проти нас воювати".