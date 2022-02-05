Учасники пройшли центром під жовто-блакитними прапорами, мовиться в сюжеті 24 каналу. За мету вони взяли спростувати російську пропаганду, що нібито в Харкові підтримують країну-агресорку.

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Межа, яка охороняє від орди

Сьогодні ми тут, бо Харків – межа, яка охороняє цивілізацію, європейську культуру від орди. Від московитів, які бажають знищити, захопити, бо самі не мають на жаль цієї культури,

– зазначив учасник маршу, мистецький діяч Роман.

Ідея ходи належить "Штабу оборони Харківщини", який об'єднує 80 патріотичних організацій, фондів і партій. Ним хочуть показати, що попри зосередження чужих військ неподалік кордону – готові боронити своє місто.

"У складні часи в нас є бажання гуртуватися. Разом воно якось спокійніше й надійніше", – поділився думками ще один учасник акції, скульптор Антон Дербілов.

Марш намагались заборонити

Проведення маршу намагалися заборонити – міська рада зверталася до суду з рекомендацією не проводити акцію. Мовляв, у регіоні діє помаранчева зона як карантинної, так і терористичної загрози. Однак суди підтримали активістів і ходу.



"Марш Єдності" зібрав кілька тисяч людей / Фото телеграм-каналу "Харків LIVE"

"У нас проходило безліч заходів. Приїжджають російські зірки, збирають стадіони – і немає ніякої терористичної загрози. А сьогодні вони (влада – 24 канал) чомусь проти. Я думаю, це тільки політична історія. Не хочуть ніякого розголосу, а як у Луганську та Донецьку – посидіти тихо, а потім ми все зробимо", – прокоментував голова "Штабу оборони Харківщини" Костянтин Немічев.

Хода привернула увагу світу

Марш зібрав понад 3,5 тисячі учасників. Просто під час ходи доєднувалися небайдужі. Серед таких студент із Туреччини, який зазначив, що не підтримати Україну та її народ просто не міг.

У Харкові пройшов "Марш Єдності": дивіться сюжет 24 каналу



Подібна масштабна патріотична акція в Харкові далеко не перша. Однак вперше світова увага до прикордонного й прифронтового регіону настільки велика – колону супроводжували представники медіа з кількох країн світу.

"Я тут народилася, народилися мої дітки, онуки. Так що тільки Харків, тільки Україна. Ми будемо його відстоювати", – зауважила учасниця ходи, волонтерка Марина.