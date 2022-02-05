Участники прошли по центру под желто-голубыми флагами, говорится в сюжете 24 канала. Целью было опровергнуть российскую пропаганду, что якобы в Харькове поддерживают страну-агресора.

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Граница, охраняющая от орды

Сегодня мы здесь, потому что Харьков – граница, которая охраняет цивилизацию, европейскую культуру от орды. От московитов, желающих уничтожить, захватить, ведь сами не имеют к сожалению этой культуры,

– отметил участник марша, художественный деятель Роман.

Идея шествия принадлежит "Штабу обороны Харьковщины", который объединяет 80 патриотических организаций, фондов и партий. Им хотят показать, что несмотря на сосредоточение чужих войск недалеко от границы – готовы защищать свой город.

"В сложные времена у нас есть желание сплачиваться. Вместе как-то спокойнее и надежнее", – поделился мыслями еще один участник акции, скульптор Антон Дербилов.

Марш пытались запретить

Проведение марша пытались запретить – городской совет обращался в суд с рекомендацией не проводить акцию. Мол, в регионе действует оранжевая зона как карантинной, так и террористической угрозы. Однако суды поддержали активистов и шествие.



"Марш единства" собрал несколько тысяч человек / Фото телеграм-канала "Харьков LIVE"

"У нас проходило множество мероприятий. Приезжают российские звезды, собирают стадионы – и нет никакой террористической угрозы. А сегодня они (власть – 24 канал) почему-то против. Я думаю, это только политическая история. Не хотят никакой огласки, а как в Луганске и Донецке – посидеть тихо, а потом мы все сделаем", – прокомментировал глава "Штаба обороны Харьковщины" Константин Немичев.

Шествие привлекло внимание мира

Марш собрал более 3,5 тысячи участников. Просто во время шествия присоединялись неравнодушные. Среди таких студент из Турции, который отметил, что не поддержать Украину и ее народ просто не мог.

В Харькове прошел "Марш единства": смотрите сюжет 24 канала

Подобная масштабная патриотическая акция в Харькове далеко не первая. Однако впервые мировое внимание к пограничному и прифронтовому региону настолько велика – колонну сопровождали представители медиа из нескольких стран мира.

"Я здесь родилась, родились мои дети, внуки. Так что только Харьков, только Украина. Мы будем его отстаивать", – отметила участница шествия, волонтер Марина.