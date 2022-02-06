Участники вышли с флагами своих стран. Идя, выкрикивали "Слава Украине! – Героям Слава!", передает 24 канал.

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Иностранцы поддерживают Украину

Среди флагов можно было заметить флаги США, Италии, Великобритании, Грузии. Также развевался украинский флаг и ЕС.

Иностранцы вышли поддержать Украину / Фото из Фейсбука Кристины Бердинских

Настало время для международного общества, чтобы показать нашу солидарность перед лицом дальнейшей российской агрессии. Полная поддержка Украины. Принесите свои национальные флаги или сделайте плакат,

– объявляли организаторы в фейсбуке.

Марш иностранцев в Киеве: смотрите видео

Всего в парке возле памятника Тарасу Шевченко собрались более 200 человек. Они отправились к Майдану Независимости, где спели гимн Украины.

Иностранцы вышли с флагами своих стран: смотрите видео

Угроза российского вторжения