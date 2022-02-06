Об этом The Washington Post информирует со ссылкой на источники в официальных кругах и разведке США. СМИ пишет, что Россия уже стянула к границам Украины около 70% сил, которые нужны для полномасштабного вторжения.

Тем временем Лукашенко о войне России и Украины: Продлится максимум 3 – 4 дня – там некому воевать

Всего 2 недели назад было 60 батальонных групп

В публикации говорится, что только 2 недели назад была зафиксирована количество 60 батальонных тактических групп, сейчас это количество больше на 23. При этом, много российских военных находятся еще в пути.

Также, предполагают в статье, у России есть от 20 до 30 боевых кораблей в Черном море, поэтому возможными являются десантные атаки вдоль побережья. The Washington Post пишет о вероятных многочисленных жертвах (назвали даже цифру – 50 тысяч), гуманитарном кризисе и большом количестве беженцев. Если даже Россия не выйдет за пределы Украины, вторжение может иметь глобальные последствия.

Важно! Между тем ABC news информирует, что источники назвали показатели, свидетельствующие о намерении Путина осуществить вторжение в ближайшие недели. Однако размеры и масштабы неясны. Они подчеркнули, что дипломатическое решение остается возможным.

Россия создает проблемы для послевоенной международной повестки

Действия России по сухопутному наступлению создадут большие проблемы для международной повестки, соглашаются в американских СМИ. Им в течение последних 75 лет руководят США.

Стоит прочитать Рассматриваем все возможные сценарии, – интервью с Маляр о вероятном наступлении России после Олимпиады

Последние новости о войсках России около украинской границы:

Вопрос наступления России в Украине – в центре внимания мировых лидеров. Так президенты Польши и Франции, а также канцлер Германии соберутся на переговоры в Берлине.

Тем временем США продолжают активно помогать Украине. На украинскую территории прибыл уже 8-ой борт с военным вооружением.

В России анонсировали проведение новых военных учений. Они состоятся в Ростовской области в 50 километрах от границы с Украиной.

В украинском Минобороны успокаивают: сценария 2014 года не будет. Украина готова к возможному нападению.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю.

К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Почему Россия не может открыто воевать с Украиной – смотрите в "Зради та перемоги":