Об этом в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Она также прокомментировала возможность вторжения России после Олимпиады и готовность Вооруженных сил к отпору.

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О планах Украины в случае вторжения России

Были слухи, если Владимир Путин осмелится начать полномасштабное вторжение, то сделает это не раньше закрытия Олимпиады в Пекине. Есть ли у нас на этот случай какой-то план или Украина вообще его не рассматривает?

Мы рассматриваем все возможные сценарии. Сегодня Вооруженные силы готовы к любому развитию событий. Вспомните, что в декабре 2021 года назвали определенные периоды, что обострение возможно в декабре – январе.

Таких прогнозов не надо бояться, потому что обнародованный прогноз – это разрушенный прогноз. Это определенная технология противодействия планам врага, потому что обнародованный прогноз очень сложно реализовывать.



Путин якобы может начать полномасштабное наступление после Олимпиады / Фото Getty Images

Однако должны быть сознательными, что у нас война – 8 год. Такая угроза сохраняется ежедневно. Каждый день на восточных границах украинские воины защищают наше государство. Ежедневно мы имеем дело с вызовами и возможным обострением.

Об использовании территории Беларуси

Мы много говорили о том, что может сделать Россия. В частности говорилось о том, что возможно использовать Беларусь для дестабилизации ситуации в Украине.

Провокации могут быть. Такой сценарий рассматривают. Угрозу с разных сторон мы тоже рассматриваем. События в Беларуси показали, что у нас прибавилась еще тысяча километров территории, которая требует усиленного внимания. Это действительно так.

Военную технику, которую Россия перевозит на территорию Беларуси якобы для учений, на самом деле оттуда не забирает. Там техники уже достаточно для того, чтобы не только демонстрировать мышцы Украине, но и для того, чтобы их демонстрировать и Евросоюзу.

История с Беларусью показывает, что границы Евросоюза Россию не останавливают.

На сегодня мы не просто сами осознаем, но и у нас постоянно в Министерстве обороны проходят международные встречи с нашими партнерами. Мы постоянно подчеркиваем, что сегодня мы и наши Вооруженные силы фактически выполняют роль щита Европы от России.

Это проблема не только наша. Это уже их проблема.

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Дело в том, что начали говорить о почти оккупации Беларуси. Там очень много вооруженных сил России.

Это не секрет, что не только вооруженные силы, но и спецслужбы России. Очень сложная ситуация. Мы это осознаем и готовимся к любому сценарию.

Полное интервью с Анной Маляр в программе "Перекрестный допрос": смотрите видео

О панических настроениях общества

Власть говорит о том, что не надо паниковать. Общество сегодня паникует? Вы видели проявления паники в обществе?

Паника в нашем обществе – это одна из задач России. Они над этим работают не только сейчас, а в принципе над этим работают.

Потому что внутренняя дестабилизация позволяет проще справиться с территорией, которую нужно или фактически оккупировать, или гибридными методами. Да, на сегодня есть определенный страх.

Готово ли общество к вероятному наступлению, любой агрессии? Подготовки гражданского населения просто не существует.

Вооруженные силы и Министерство обороны занимается по своему функционалу другими задачами. Мы работаем над отпором врагу в случае вооруженной агрессии. Это нужно понять и важно различать, какое ведомство, чем занимается.

До ноября 2021 года по запросам иностранных СМИ у нас было буквально несколько десятков в месяц запросов на интервью и сюжеты об Украине именно в военной тематике. За январь, скажем, почти 400 запросов.



Маляр: "Мы работаем над отпором врагу в случае вооруженной агрессии" / Фото из фейсбука Маляр

Это чтобы было понятно, что происходит в западном обществе. Что касается запросов от украинских СМИ – такое количество иногда бывает у нас за день. У общества есть огромная потребность в этой информации.

Я не буду оперировать понятием "паника", потому что мы можем здесь зайти в тупик, определяя между нами значение этого слова. Кто его как понимает. Кто-то это понимает как панику, а кто-то как страх.

Моя задача совсем другая. Моя задача – продемонстрировать, что Вооруженные силы на сегодня готовы к любым сценариям.

Моя задача – напомнить, что не корректно вообще задавать вопросы: "когда начнется война?", потому что она началась в 2014 году.

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Моя задача – напомнить, что, согласно Конституции, обязанность защищать свою страну лежит на каждом гражданине Украины.

О готовности Вооруженных сил к вероятному наступлению

Каждый гражданин так и отреагировал, когда увидел два обращения президента Украины на одной неделе с призывом успокоиться и перестать паниковать. Все начали паниковать еще больше, по-моему. Украинцы хотели больше услышать о готовности.

Что касается готовности. Мы усилили охрану воздушного пространства и, в частности, на границе с Беларусью. Усилили, когда впервые произошли события (миграционный кризис – 24 канал) на белорусской границе.

На сегодня более 1 000 человек личного состава круглосуточно осуществляют дежурство воздушного пространства. Мы усилили охрану объектов критической инфраструктуры.

На сегодня разработаны все мобилизационные планы, которые существуют с грифом "Секретно", потому что их прежде всего не нужно знать врагу.

Мобилизационные планы полностью предусматривают, что будет происходить на случай военного положения или особого, если введут. Я это рассказываю, потому что я также по должности их согласовывала. Там рассматривается до мелочей все:

кто будет руководить экономикой;

что произойдет с социальной инфраструктурой;

где мы будем брать ресурсы (определенные у Вооруженных сил есть), но что будет происходить, если их не хватит.

То есть пошагово, это огромные списки, в которых прописано абсолютно все. Обнародовать в интернете, конечно, их никто не будет.

Что касается готовности, то я бы советовала сравнить состояние наших Вооруженных сил с 2014 годом и заверить, что такого сценария, как в 2014 году просто быть не может.

Первое, напомним, что тогда все же была тотальная измена со стороны правоохранителей, должна это сказать, и работников Вооруженных сил, военнослужащих в Крыму, в частности. Сейчас этот фактор невозможен.

Второе – если тогда армия была совершенно не готова (собственно и все мы не были готовы), то сегодня армия не просто вооружена, а ею руководят настоящие боевые командиры.

Президент Украины Зеленский в июле, кто следит за новостями, назначил абсолютно на все ключевые должности именно боевых командиров. Поэтому сейчас говорить о том, что мы не готовы – нельзя.



Владимир Зеленский на ключевые должности назначил боевых командиров / Фото Getty Images

За эти годы действительно осуществлен прорыв в сфере вооружения и наш враг очень хорошо об этом знает, что сегодня эскалация или продвижение вглубь территории Украины обойдется очень дорого.

По сравнению с 2014 годом – это более 400 тысяч человек уже являющихся участниками боевых действий, которые у нас находятся в оперативном резерве на случай, если нужна будет их помощь.

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Сейчас ситуация совершенно другая, и дело не в том, чтобы развеять страх, а в том, чтобы мы уже все осознавали, на каком сегодня уровне Вооруженные Силы Украины, чтобы мы верили им. Для меня, как для гражданки, крайне важно, чтобы каждый также за собой чувствовал обязанность, которая ему предусмотрена Конституцией.

Об информации разведки

Вы апеллируете на 2014 год и сравниваете этот период с настоящим. Будем честными, те данные разведки, которые передают нам западные союзники, говорят о том, что больше не будет такой войны как в 2014 году. Сегодня мы видим на границе с Украиной реактивные точечные ракетные комплексы, мы видим бомбардировщики и самолеты...

Готова ли украинская армия, есть ли у нас возможность не дать бомбардировщику долететь, условно, до Киева? Есть ли у нас, чем сбивать ракеты, которые летят по 200 – 300 километров и готово ли общество, если такие ракеты долетят, действовать в случае обстрела?

Давайте не будем популистически разбрасываться словами "данные украинской разведки", потому что я к ним как раз имею доступ, а вы не имеете.

То есть на границах нет бомбардировщиков, нет тех комплексов, которые могут стрелять ракетами на сотни километров?

Определимся в понятиях, наша разведка – одна из лучших в мире и это доказывают последние спецоперации и те благодарности, которые к нам поступают в министерство, потому что ГУР подчиняются министерству.

Те данные, которые вы иногда читаете в открытых источниках, западных, со ссылкой на данные их разведки – большинство из них данные нашей разведки, которыми партнерским способом обмениваются, мы передаем.

Тем, что происходит у нашего врага, лучше всего этой информацией владеет украинская разведка. Затем происходит согласование позиций, какая информация может оглашаться.

Нужно понять, что никогда закрытая информация из разведки не попадает в открытое пространство. Потому что специалисты по этой информации сразу понимают, какой источник распространил эту информацию.

Просто таким образом мы, как разведка, потеряем этот источник. Поэтому ни одна разведка никогда на это не пойдет. То, что обнародуют, об этом обычно между собой договариваются стороны.



Маляр: "Нет никакой страховки и 100% прогноза по бомбардировке" / Фото Unsplash

Например, будет обострение в феврале или декабре – мы договариваемся с разведкой-партнером, что позволяем им это обнародовать. Это открытые снимки, которые были у The Washington Post, Politico, это спутниковые снимки, которые есть не у одной разведки, а у разведок всех стран.

Поэтому это открытая информация, чтобы мы не манипулировали мнением разведки, это первое. Второе, конечно, что нет никакой страховки и 100% прогноза по авиационным ударам или бомбардировке.

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О возможности бомбардировки

Мы видели информацию об "Искандерах", баллистических комплексах. Они там есть?

Сейчас нужно понять, что захватывать какую-то территорию с уничтожением инфраструктуры, то есть с полной бомбежкой домов, жилых районов, уничтожать какой-то город – нет смысла.

Сегодня дешевле и проще завоевывать территории и влиять на политику других государств гибридными методами.

Не забывайте, если мы говорим о Киеве или других городах-миллионниках, что это все же не только взрослое население, но и (если о Киеве) до миллиона детей.

Никто сегодня не пойдет на то, чтобы уничтожать таким апокалиптическим образом фактически европейскую столицу. Давайте не будем нагнетать.

Вы сейчас говорите на языке логики, Путин – сумасшедший…

Вы сейчас говорите российский нарратив, потому что Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим. Он не сумасшедший, он очень хорошо просчитывает все свои шаги и хорошо знает, что он делает.



Маляр: "Путину выгодно, чтобы мы считали его сумасшедшим" / Фото Getty Images

Он взвешивает свои шаги. Именно поэтому не принято окончательное решение, каким образом будет дальше развиваться напряжение.

То есть вы считаете, что Путин не может в 2022 году сделать то, что сделал с Грозным и с Чечней, потому что изменилось время?

Вы искажаете мои слова. Я сказала, что он не сумасшедший.

О вступлении Украины в НАТО, поддержке Евросоюза и контрактной армии – читайте во второй части интервью с Анной Маляр уже вскоре на сайте 24 канала.