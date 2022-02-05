О внезапном перенесении Владимиром Путиным "ядерных учений" на время возможного вторжения в Украину издание сообщает со ссылкой на собственные источники в Конгрессе США.

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Путин хочет перенести "ядерные учения"

Американские военные и разведка заявили, что Кремль хочет провести масштабные "ядерные учения" в феврале.

В Вашингтоне считают, что российский президент решил перенести их на начало года, чтобы продемонстрировать силу, если он выдаст приказ продолжать вторжение в Украину.

Издание отмечает, что это будет предупреждением НАТО не вмешиваться в дело при дальнейшей агрессии Кремля.

Проведение учений, которые совпадают с вторжением, станет напоминанием Альянсу о мощности крупнейших в мире ядерных сил Москвы,

– говорится в материале.

По информации Федерации американских ученых, Россия имеет в своем запасе чуть менее 4 500 ядерных боеголовок.

В публикации рассказали, что Москва преимущественно проводит учения с использованием ядерного оружия осенью. Во время них испытывают межконтинентальные баллистические ракеты с земли, моря и воздуха.

Собеседник издания уточнил, что о планах главы Кремля рассказали председатель Комитета начальников штабов, генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс. Это произошло 4 февраля во время выступления в Палате представителей за закрытой дверью.

Возможное вторжение России в Украину: основное

Запад уже несколько месяцев предупреждает, что Россия может пойти на новое масштабное вторжение в Украину.

Пока его не считают неотвратимым, однако российские войска возле украинских границ, в оккупированном Крыму и даже в Беларуси вызывают беспокойство.

В Украине концентрацию войск государства-агрессора считают недостаточной для наступления. Правительство и президент призывают людей не паниковать, а Запад не преувеличивать угрозу.

В Минобороны уверяют, что украинской армией руководят настоящие боевые командиры, в вооружении страна за последние годы совершила настоящий прорыв. Поэтому Украина готова к возможной атаке России.

В то же время, на украинскую территорию продолжает поступать военная помощь от партнеров. Кроме того, международное сообщество готовит новые санкции против государства-агрессора.

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