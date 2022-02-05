В своем материале о "мечтах" государства-агрессора относительно оккупации всей Украины издание ссылается на данные разведки.

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Планы Путина касательно Украине

Издание отмечает, что Россия еще не отважилась на полномасштабную атаку на Украину. Однако спецслужбы уже располагают информацией о планах Кремля во время и после так называемой "Великой войны".

В материале журналисты уточняют, что все описанное – это так называемая информация "если – то", то есть сценарии, которые могут быть реализованы только в случае, если Москва пойдет на то, чтобы начать полномасштабную войну. А также при условии, что государству-агрессору это удастся.

Разведчики узнали, что в военных кругах России говорят о планах установить в Украине марионеточный режим, который будет подконтрольным Кремлю.

Кроме того, у России есть так называемый "послевоенный план". В нем якобы речь идет о нескольких этапах поглощения Украины. Мол, к этому готовятся, хотя и неизвестно, удастся ли Москве реализовать такой сценарий.

На первом этапе хотят захватить города

Российская армия хотела бы сперва подавить украинскую армию. Далее Москва планирует оцепить крупные украинские города. В населенных пунктах хотят, чтобы появились центры спецслужб России и лояльные Путину "политики".

Эти силы должны взять под контроль города и сдать их российским оккупантам. Разведчики говорят, что такой процесс должен продолжаться, пока все крупные города якобы "мирным путем" не перейдут под контроль России.

Путин планирует захватить украинские города / Карта Bild

Далее планируют созвать марионеточный "Народный совет"

После захвата городов Украины режим Путина хотел бы создать фиктивный парламент – "Народный совет", который заменил бы Верховную Раду. Из этого "Народного совета" должно было бы возникнуть "резервное правительство", которое взяло бы на себя руководство страной.

Все это государство-агрессор хочет приправлять массовыми пропагандистскими усилиями как в Украине, так и на Западе.

После этого всех несогласных хотят отправить в лагеря

У марионеточной власти была только одна задача: преодолеть сопротивление миллионов украинцев против оккупации России.

В секретном отчете говорится, что в стране бы объявили чрезвычайное положение. Во время него якобы реализовали российский план создания лагерей. В них Путин хотел бы отправлять тех украинцев, которые не согласны с российской оккупацией.

Издание отмечает, что в России есть "лагеря для содержания проукраинских активистов", там также составляют списки тех, кого в них бросят.

Разведчики подытоживают, что основной целью Кремля является создание нового "союзного государства". В него должны войти Россия, Беларусь и Украина.

Обратите внимание! В Украине концентрацию войск государства-агрессора считают недостаточной для наступления на Украину. Правительство и президент призывают людей не паниковать, а Запад не преувеличивать угрозу. В то же время в Минобороны уверяют, что украинской армией руководят настоящие боевые командиры, в вооружении страна за последние годы совершила настоящий прорыв. Поэтому Украина готова к возможной атаке России.

Возможное вторжение России в Украину: коротко

США и другие страны Запада уже несколько месяцев предупреждают, что Россия может пойти на новое масштабное вторжение в Украину.

Пока его не считают неотвратимым, однако российские войска возле украинских границ в оккупированном Крыму и даже в Беларуси вызывают беспокойство.

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