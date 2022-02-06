Про це The Washington Post інформує з посиланням на джерела в офіційних колах та розвідці США. ЗМІ пише, що Росія вже стягнула до кордонів України близько 70% сил, які потрібні для повномасштабного вторгнення.
Тим часом Лукашенко про війну Росії та України: Триватиме максимум 3 – 4 дні – там нікому воювати
Лише 2 тижні тому було 60 батальйонних груп
У публікації мовиться, що лише 2 тижні тому була зафіксована кількість 60 батальйонних тактичних груп, зараз ця кількість більша на 23. При цьому, багато російських військових перебувають ще у дорозі.
Також, припускають у статті, у Росії є від 20 до 30 бойових кораблів у Чорному морі, тому можливими є десантні атаки вздовж узбережжя. The Washington Post пише про ймовірні численні жертви (назвали навіть цифру – 50 тисяч), гуманітарну кризу та велику кількість біженців. Якщо навіть Росія не вийде за межі України, вторгнення може мати глобальні наслідки.
Росія створює проблеми для повоєнного міжнародного порядку
Дії Росії з сухопутного наступу створять великі проблеми для міжнародного порядку, погоджуються в американських ЗМІ. Ним протягом останніх 75 років керують США.
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Останні новини про війська Росії біля українського кордону:
- Питання наступу Росії в Україні – у центрі уваги світових лідерів. Так президенти Польщі та Франції, а також канцлер Німеччини зберуться на перемовини у Берліні.
- Тим часом США продовжують активно допомагати Україні. На українську території прибув вже 8-ий борт з військовим озброєнням.
- У Росії анонсували проведення нових військових навчань. Вони відбудуться у Ростовській області за 50 кілометрів від кордону з Україною.
- В українському Міноборони заспокоюють: сценарію 2014 року не буде. Україна готова до можливого нападу.
Чому Росія не може відкрито воювати з Україною – дивіться у "Зради і перемоги":