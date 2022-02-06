Про це The Washington Post інформує з посиланням на джерела в офіційних колах та розвідці США. ЗМІ пише, що Росія вже стягнула до кордонів України близько 70% сил, які потрібні для повномасштабного вторгнення.

Тим часом Лукашенко про війну Росії та України: Триватиме максимум 3 – 4 дні – там нікому воювати

Лише 2 тижні тому було 60 батальйонних груп

У публікації мовиться, що лише 2 тижні тому була зафіксована кількість 60 батальйонних тактичних груп, зараз ця кількість більша на 23. При цьому, багато російських військових перебувають ще у дорозі.

Також, припускають у статті, у Росії є від 20 до 30 бойових кораблів у Чорному морі, тому можливими є десантні атаки вздовж узбережжя. The Washington Post пише про ймовірні численні жертви (назвали навіть цифру – 50 тисяч), гуманітарну кризу та велику кількість біженців. Якщо навіть Росія не вийде за межі України, вторгнення може мати глобальні наслідки.

Важливо! Тим часом ABC news інформує, що джерела назвали показники, які свідчать про намір Путіна здійснити вторгнення в найближчі тижні. Проте розміри та масштаби неясні. Вони підкреслили, що дипломатичне рішення залишається можливим.

Росія створює проблеми для повоєнного міжнародного порядку

Дії Росії з сухопутного наступу створять великі проблеми для міжнародного порядку, погоджуються в американських ЗМІ. Ним протягом останніх 75 років керують США.

Варто прочитати Розглядаємо всі можливі сценарії, – інтерв'ю з Маляр про ймовірний наступ Росії після Олімпіади

Останні новини про війська Росії біля українського кордону:

Питання наступу Росії в Україні – у центрі уваги світових лідерів. Так президенти Польщі та Франції, а також канцлер Німеччини зберуться на перемовини у Берліні.

Тим часом США продовжують активно допомагати Україні. На українську території прибув вже 8-ий борт з військовим озброєнням.

У Росії анонсували проведення нових військових навчань. Вони відбудуться у Ростовській області за 50 кілометрів від кордону з Україною.

В українському Міноборони заспокоюють: сценарію 2014 року не буде. Україна готова до можливого нападу.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.

До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Чому Росія не може відкрито воювати з Україною – дивіться у "Зради і перемоги":