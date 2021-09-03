У Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер із проросійським політиком Мураєвим

На Будинку профспілок на Майдані Незалежності повісили плакат із зображенням скандального політика Євгенія Мураєва. Ексдепутат Верховної Ради відомий своїми проросійськими поглядами та пропагандистськими діями.

У ЗМІ кажуть, що банер почепили 3 вересня зранку. Хто саме це зробив і яка ситуація зараз – не повідомляють.

Зверніть увагу Нацрада застосувала нові санкції проти каналу "НАШ" і звернеться до суду про анулювання ліцензії

Реклама телеканалу "НАШ"

На банері, окрім зображення самого Євгенія Мураєва, є ще назва його телеканалу "НАШ". Зверху видніється напис великими літерами: "Тут наша земля" на фоні карти України.

Знизу ж вказано: "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу країни".



Плакат із зображенням Мураєва на Майдані Незалежності / Фото "Радіо Свободи"

Можна припустити, що таким чином проросійський політик рекламує свій канал "НАШ" і, ймовірно, новий випуск, що з'явиться в листопаді.



Ймовірно, таким чином рекламують канал Мураєва "НАШ"

Скандали з участю Євгенія Мураєва

На початку Російсько-української війни заявив, що це – "громадянський конфлікт". Учасниками сутички є українці і сепаратисти, які просять підтримки у двох країн – США і Росії.

Відкрито виступав проти декомунізації і захищає руйнування пам'яток комуністичного режиму.

У 2017 році назвав Революцію гідності "державним переворотом". Тоді ж активісти заблокували його канал з вимогою вибачитись.

У 2018 році збрехав, що політв'язень Олег Сенцов "готував вибухи та підпали" і є терористом.

Казав, що "в НАТО Україну не чекають". Нав'язував свої погляди в ефірах телеканалу "НАШ".

1 жовтня 2020 року телеканал Мураєва у прямому ефірі влаштував опитування, чи варто давати Путіну Нобелівську премію миру. 76% глядачів телеканалу прголосували "так".

Телеканал Мураєва "НАШ" – проросійський пропагандистський канал в Україні. Він спотворено висвітлює політичну ситуацію в Україні. В ефірі телеканалу показують антиукраїнські фейки про війну на Донбасі. Одного разу там показали жінку з Донецька, яка розповідала, що жителів міста "вбивала Україна".