У Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер із проросійським політиком Мураєвим
Джерело:УНІАН
На Будинку профспілок на Майдані Незалежності повісили плакат із зображенням скандального політика Євгенія Мураєва. Ексдепутат Верховної Ради відомий своїми проросійськими поглядами та пропагандистськими діями.
У ЗМІ кажуть, що банер почепили 3 вересня зранку. Хто саме це зробив і яка ситуація зараз – не повідомляють.
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Реклама телеканалу "НАШ"
На банері, окрім зображення самого Євгенія Мураєва, є ще назва його телеканалу "НАШ". Зверху видніється напис великими літерами: "Тут наша земля" на фоні карти України.
Знизу ж вказано: "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу країни".
Плакат із зображенням Мураєва на Майдані Незалежності / Фото "Радіо Свободи"
Можна припустити, що таким чином проросійський політик рекламує свій канал "НАШ" і, ймовірно, новий випуск, що з'явиться в листопаді.
Ймовірно, таким чином рекламують канал Мураєва "НАШ"
Скандали з участю Євгенія Мураєва
- На початку Російсько-української війни заявив, що це – "громадянський конфлікт". Учасниками сутички є українці і сепаратисти, які просять підтримки у двох країн – США і Росії.
- Відкрито виступав проти декомунізації і захищає руйнування пам'яток комуністичного режиму.
- У 2017 році назвав Революцію гідності "державним переворотом". Тоді ж активісти заблокували його канал з вимогою вибачитись.
- У 2018 році збрехав, що політв'язень Олег Сенцов "готував вибухи та підпали" і є терористом.
- Казав, що "в НАТО Україну не чекають". Нав'язував свої погляди в ефірах телеканалу "НАШ".
- 1 жовтня 2020 року телеканал Мураєва у прямому ефірі влаштував опитування, чи варто давати Путіну Нобелівську премію миру. 76% глядачів телеканалу прголосували "так".