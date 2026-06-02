У Києві гучні вибухи: по столиці гатять ракети й БпЛА та руйнують житлові будинки

Ворог атакував Україну масовано вночі 2 червня. Щонайменше один дрон вибухнув над Києвом, також полетіли ракети.

Місцеві спільноти пишуть про дим у місті. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

Хронологія атаки На Україну сунуть ракети та "Шахеди: де зараз найбільша загроза і чутно вибухи

Масована атака на Київ 2 червня: що відомо?

Під час масованої атаки ворога на Україну о 01:31 уночі 2 червня у Києві оголосили повітряну тривогу. За інформацією Повітряних сил та моніторингових спільнот, на столицю полетів щонайменше один дрон. Прогриміли вибухи.

Місцеві спільноти у соціальних мережах писали про дим над містом у районі Подолу. А після 2 ночі на Київ полетіли крилаті ракети та балістика, прогриміла нова серія вибухів. У частині міста зникло світло.

Вибухи в місті. Працюють сили ППО! Перебувайте в укриттях!

– закликав міський голова Віталій Кличко.

Атака триває. Під масованим ударом і багато інших регіонів України, зокрема Дніпро, Запоріжжя, Харків та Сумщина.

Зруйновані будинки й постраждалі: яка є інформація про наслідки обстрілу Києва?

Щодо наслідків масованих ударів ворога по Києву є на цей час така інформація:

У Подільському районі палають нежитлові споруди, авто, за іншою адресою уламки ракети впали на дах 9-поверхового будинку, виникло загоряння та вибило вікна. Унаслідок повторного влучання в дев'ятиповерховий будинок стався обвал конструкцій, під завалами можуть бути люди. Попередньо, є потерпілі.

районі палають нежитлові споруди, авто, за іншою адресою уламки ракети впали на дах 9-поверхового будинку, виникло загоряння та вибило вікна. Унаслідок повторного влучання в дев'ятиповерховий будинок стався обвал конструкцій, під завалами можуть бути люди. Попередньо, є потерпілі. В Оболонському районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА. На іншій локації є займання на території недобудови.

районі біля дитячого садочку впали уламки БпЛА. На іншій локації є займання на території недобудови. У Шевченківському районі пошкоджено фасад житлового будинку. Палає на рівні 2 – 3 поверхів. Також унаслідок влучання, ймовірно, ракети у 24-поверховий житловий будинок сталося загоряння на рівні 4 – 5 поверхів.

районі пошкоджено фасад житлового будинку. Палає на рівні 2 – 3 поверхів. Також унаслідок влучання, ймовірно, ракети у 24-поверховий житловий будинок сталося загоряння на рівні 4 – 5 поверхів. У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пожежа на території нежитлової забудови.

районі внаслідок падіння уламків пожежа на території нежитлової забудови. У Дарницькому районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на території АЗС.

районі, внаслідок падіння уламків, загоряння на території АЗС. У Соломʼянському районі внаслідок влучання уламків, ймовірно, ракети у 15-поверховий житловий будинок пошкоджені верхні поверхи.

районі внаслідок влучання уламків, ймовірно, ракети у 15-поверховий житловий будинок пошкоджені верхні поверхи. У Голосіївському районі внаслідок падіння, ймовірно, уламків ракети сталася пожежа на території торгівельного майданчика.

Загалом четверо постраждалих у столиці.