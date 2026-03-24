У Києві чутно вибухи: ППО відбиває атаку БпЛА

Ударні дрони ворога дісталися до Києва вночі 24 березня. Протиповітряна оборона активно відбиває наліт.

Про це інформує міський голова Віталій Кличко. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку ворога на Київ та область 24 березня?

О 00:19 у Києві оголосили повітряну тривогу, причиною стала загроза обстрілу ударними дронами. На цей час "червоними" на мапі тривог вже були майже всі області на Сході, Півдні та у Центрі України.

Російська армія з кількох напрямків запустила дрони, а також створила загрозу запуску ракет – у небі кілька бортів стратегічної авіації.

У столиці прогриміла серія вибухів – було чутно роботу ППО. Про це написав також мер Києва Віталій Кличко, а перед цим у КМВА попередили, що кияни можуть чути гучні звуки.

Також у Київській ОВА наголосили, що в області зафіксовано рух ворожих безпілотників. Тож у регіоні працюють сили Протиповітряної оборони.

