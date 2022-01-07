У Києві повідомили про замінування вокзалу та 10 ТРЦ

Київські правоохоронці 7 січня отримали повідомлення про замінування 10 ТРЦ та вокзалу. Наразі вони шукають там вибухівку.

Повідомлення про замінування надійшло в кол-центр СБУ. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Києва.

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У Києві замінували 10 ТРЦ та вокзал

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про мінування 10 торгово-розважальних центрів.

Надійшло повідомлення, що заміновано близько 10 ТРЦ та залізничний вокзал. Вокзал вже перевірили, було евакуйовано близько 650 осіб. А по ТРЦ на даний час інформації поки немає, їх ще перевіряють",

– розповіли у поліції.

Правоохоронці не повідомили, які саме ТРЦ замінували. Однак у соцмережах повідомляли про евакуацію відвідувачів та працівників з ТЦ "Район".

Коротко про останні "замінування" у Києві

У середу, 5 січня, аноніми повідомили про замінування торговельно-розважальних центрів "Район" та Retroville. З приміщень евакуювали усіх відвідувачів та співробітників, однак інформація виявилась хибною.

Столичні правоохоронці 4 січня затримали чоловіка, який збрехав, що замінував будівлю КМДА. Псевдомінером виявився 45-річний киянин.

Правоохоронцям 28 грудня повідомили про замінування ТРЦ "Блокбастер". На щастя, вибухівки там не знайшли.

Київська поліція отримала повідомлення про замінування торговельно-розважального центру на Дніпровській Набережній. Правоохоронці евакуювали близько тисячі людей.

У столиці 16 грудня повідомили про замінування житлового будинку на вулиці Олени Пчілки, 5. Інформація про мінування виявилась хибною.