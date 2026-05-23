У Києві прогримів вибух

Увечері 23 травня кияни чули вибух. Він пролунав під час повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу. Вони стверджують, що чули роботу ППО.

Що відомо про вибухи в Києві увечері 23 травня?

За даними наших кореспондентів, гучно в столиці було о 21:17. Тривогу в Києві оголосили о 21:08 через загрозу ударних безпілотників.

Слід сказати, що спершу червоними стали два райони Київської області близько дев'ятої вечора – Вишгородський і Броварський. Згодом долучилися Бориспільський та інші.

Тобто тривогу в столиці оголосили досить швидко після тривоги в області.

Повітряні сили написали, що БпЛА на сході Київщини беруть курс на столицю. Моніторингові спільноти інформували, що серед безпілотників є реактивні – імовірно, тому вони летіли так швидко.

Приблизно в той час, коли вибух у Києві чули наші кореспонденти, монітори вказали, що ППО відпрацювала по дрону. Також в їхніх повідомленнях ішлося про нові пуски "Шахедів" з півдня.

Місцева влада підтвердила російську атаку на Київ.

Ворог атакує столицю ударними безпілотниками. Будьте в укриттях!

– закликав очільник КМВА Тимур Ткаченко о 21:17 в своєму телеграм-каналі.

Про можливі наслідки удару поки не відомо.

Росія планує комбіновану атаку на Київ

Володимир Зеленський зробив допис про це увечері 23 травня. Він закликав українців, а надто киян, бути в укриттях.

Західні розвідки передали дані, що Росія може вдарити по Україні "Орешником". Україна перевіряє відомості та готує ППО. А також готується відповісти загарбникам у разі реального удару.

Тим часом є загроза для Києва. Швидше за все, буде комбінована атака по столиці – імовірно, вже цієї ночі.