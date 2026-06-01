Зв'язав та закрив рот кляпом: у Києві ремонтник напав з ножем та гранатою на пенсіонерку
1 червня, 18:22
Зв'язав та закрив рот кляпом: у Києві ремонтник напав з ножем та гранатою на пенсіонерку

Поліна Буянова

У Києві правоохоронці затримали 42-річного чоловіка, який майже місяць працював у квартирі літньої жінки, а потім напав на неї з ножем та гранатою.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Що відомо про напад у столиці?

За даними слідства, 75-річна киянка за оголошенням знайшла різнороба для ремонту у квартирі, яку затопили сусіди. Майстер майже місяць працював у неї вдома.

Згодом, одного дня він напав на жінку з ножем та гранатою.

У поліції Києва також повідомили подробиці нападу. За словами правоохоронців, чоловік зв'язав потерпілу, закрив рот кляпом, засипав очі невідомою речовиною, після чого викрав мобільний телефон, ключі від квартири, банківські картки й прикраси та втік з місця події.

На щастя, нападника вдалося затримати. Під час розслідування правоохоронці також встановили, що він є рецидивістом.

З'ясувалось, що він провів 12 років у місцях позбавлення волі за умисне вбивство, 
– повідомили в прокуратурі.

Нападнику вже повідомили про підозру у вчиненні розбійного нападу з метою заволодіння майном, поєднаного із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я потерпілої, з корисливих мотивів.

Зловмисник напав з ножем та гранатою / Фото: Прокуратура України

Суд також обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 15 років.

