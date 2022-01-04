У Києві скасують низку рейсів міської електрички: які саме та коли

У Києві 4 та 5 січня скасують кілька рейсів міської електрички. Такі зміни у "Київпастрансі" пояснюють технічними причинами.

У "Київпастрансі" просять у пасажирів вибачення за тимчасові не зручності. Мовиться про скасування кількох рейсів ввечері 4 січня та вранці 5 січня.

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Які рейси електрички будуть скасовані

Вечір 4 січня не курсуватимуть:

№7416,

7423,

7424,

7431.

Ранок 5 січня не курсуватимуть:

№7307,

7308,

7315,

7316.

Раніше в Україні затримувались потяги через негоду

Зазначимо, наприкінці грудня через погані погодні умови в Україні затримувались потяги. Проблеми були одразу на низці напрямків, головною причиною стало намерзання льоду на контактній мережі та стрілках.

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Останні скандальні випадки на Укрзалізниці: коротко

У потязі Укрзалізниці пасажирка виявила кам'яне вугілля. Воно було у відділенні для валіз, традиційно розташованому під нижньою полицею.

Одна з пасажирок потягу "Інтерсіті" № 779 Суми – Вінниця поскаржилася на неймовірний холод у вагоні: температура не піднімалась вище позначки +10.

У грудні 2021 року в один з плацкартних вагонів продали більше квитків, ніж в ньому є місць. Це сталось в потягу "Одеса – Рахів".

Дивіться відео про "Велике будівництво" на залізниці:

Текст публікації "Київпастрансу":

Увага! 4 та 5 січня 2022 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 04.01.22(вечір) №7416,7423,7424,7431

05.01.22(ранок) №7307,7308,7315,7316